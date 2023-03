Jüpiter tozundan yapılan OnePlus 11 geliyor!

OnePlus, "3D mikrokristalin kaya" adı verilen bir malzemeyle yapılacak OnePlus 11 Jupiter Rock modelini duyurmaya hazırlanıyor. Akıllı telefon endüstrisinde eşi benzeri olmaya bu madde, cama kıyasla yüzde 25 üretim verimliliğine sahip. OnePlus'ın açıklamasına göre yeni süreç, dokuz farklı üretim adımını içeriyor ve geliştirilmesi bir yıldan fazla sürdü.

OnePlus 11 Jupiter Rock yolda

OnePlus CEO'su Li Jie'ye göre, Jupiter Rock modeli sektöre yeni bir soluk getirecek. Çinli şirket, her arka kapağın manuel olarak seçileceğini ve her telefona farklı bir his ve doku kazandıracağını söyledi. Li Jie ayrıca Jupiter Rock'ın malzeme ve işçilik açısından sınırları zorlayacağını iddia etti.

Daha önce ortaya çıkan söylentiler, Jupiter Rock sürümünün "soğuk" dokusu nedeniyle mermerden yapılabileceğini ileri sürmüştü. Ancak OnePlus'ın mermer yerine 3D mikrokristalin kayayı tercih ettiği ortaya çıktı.

Jupiter Rock şimdilik Çin'e özel bir sürüm olacak. 29 Mart tarihinde duyurulacak yeni model, teknik özellik ve tasarım açısından OnePlus 11'i baz alacak. Cihaz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'den güç alıyor.

Ön tarafta nokta şeklinde konumlandırılmış 16 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada OIS destekli 50 Megapiksel Sony IMX890 ana, makro görüş için ultra geniş lens ve otomatik odaklama desteğine sahip 48 Megapiksel Sony IMX581 ve 2x telefoto lensli 32 Megapiksel Sony IMX709 RGBW yardımcı sensörlere ev sahipliği yapan üçlü kamera kurulumu bulunuyor.

29 Mart'ta duyurulacak OnePlus 11 Jupiter Rock fiyatı şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak sınırlı sayıda üretileceğini düşünürsek, sektör standartlarının üzerinde bir etiketle gelebilir.

