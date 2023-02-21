James Webb, yeni doğan yıldızları ilk kez görüntüledi!

Nasa (ABD Havacılık ve Uzay Ajansı), James Webb Teleskobu ile oldukça dikkat çekici görüntüler yakalamaya devam ediyor. Uzay teleskobu şimdi de Samanyolu yakınlarındaki bir galakside yeni oluşan yıldızları görüntülemeyi ilk kez başardı. Bilim insanları ise bu görüntülerin bir dönüm noktası olacağını belirtti. İşte detaylar!

Yeni görüntü, galaksi hakkında da bilgi veriyor

Nasa'nın ESA (Avrupa Uzay Ajansı) ve CSA (Kanada Uzay Ajansı) ile ortak bir şekilde geliştirdiği James Webb Teleskobu, 25 Aralık itibariyle çalışmalara başladı. Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçen James Webb, pek çok başarıya imza attı.

Dünyanın en büyük teleskobu olan James Webb, son olarak yeni oluşan yıldızları ilk kez görüntüledi. Teleskobun yakaladığı yeni görüntü, sarmal gökada NGC 1433'ün etrafındaki genç yıldızları açık bir şekilde gösteriyor. Bununla birlikte görüntü, dünya çapında 100'den fazla araştırmacının yer aldığı bir iş birliğinin parçası oldu.

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Teleskobun sahip olduğu ilk bilim programlarından birini de toz ve gaz bulutlarını etkisiz hale getirerek Orta Kızılötesi Aracı (MIRI) ile görüntülemek oluşturuyor. PHANG ekip üyelerinden biri olan Adam Leroy, söz konusu görüntülerle ilgili açıklamalar yaptı.

"PHANGS ekibi NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, Atamaca Büyük Milimetre/Milimetre-altı Dizisi ve Çok Büyük Teleskop'un Çok Birimli Spektroskopik Kaşifi'ni kullanarak bu galaksileri optik, radyo ve mor ötesi dalga boylarında gözlemlemek için yıllarını harcadı. Ancak bir yıldızın yaşam döngüsünün ilk aşamaları, süreç gaz ve toz bulutları içinde örtülü olduğu için görüş alanı dışında kaldı"

Ayrıca bilim insanları bu görüntünün, yıldız oluşumuyla ilgili dinamik süreçlerin tüm galaksinin yapısını nasıl etkilediğinin bir göstergesi olarak da görüyor. Öte yandan galaksinin merkezindeki çift halka yapısına sahip olan parlak çekirdeğin James Webb'in aşırı çözünürlüğü sayesinde daha detaylı görebilmenin mümkün olduğunu da eklediler.

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