İzotop Game Jam 150 Oyun Geliştiricisini Buluşturdu

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) yürütücülüğünde düzenlenen İzotop Game Jam, 150 oyun geliştiricisinin katılımıyla başladı.

Üniversitenin Seferihisar'daki Öğrenci Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde 4. kez gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar kodlama, tasarım ve oyun geliştirme üzerine yoğunlaştı.

DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Zeki Atıl Bulut, AA muhabirine, teknoparklarının Türkiye'de önemli bilim merkezleri arasında yer aldığını belirterek, sağlık yatırımlarının yanında oyun sektöründe de önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Etkinliğin 3 Eylül'de başladığını ve 3 gün süreceğini aktaran Bulut, "Amacımız, gençlerin bir yandan kendilerine verilen tema doğrultusunda oyun tasarlarken diğer yandan sektörün önde gelen firmalarından mentorlük almalarını ve yatırımcılarla görüşebilmelerini sağlamak. Onların deneyimlerinden yararlanacakları 3 günlük bir serüvenin içinde kendi yolculuklarından destek almalarını istiyoruz. Organizasyonda yaklaşık 150 katılımcı yer alıyor." dedi.

Bulut, teknopark bünyesinde 15'in üzerinde oyun firmasının bulunduğunu, 2 kuluçka ve ön kuluçka merkezinde oyun geliştirme alanında çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Oyun sektörünün her geçen gün geliştiğine dikkati çeken Bulut, şunları kaydetti:

"Gençler için oyun çok değerli ve önemli bir sektör. Ancak bu sadece gençler için değil, bugün artık yediden yetmişe her yaş grubunun çeşitli düzeylerde oyuna ilgi duyduğunu görüyoruz. Sadece oyunu kendi başına bizim anladığımız anlamında oyun olarak da düşünmemek lazım. Bugün içinde bulunduğumuz ekonomik sistemde pek çok faaliyetimizi, alışverişten, bankacılık faaliyetlerine kadar bir oyunlaştırma içerisinde gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla oyunu sadece bilgisayar başında oynadığımız oyunlar, mobil de oynadığımız oyunlar gibi düşünmeyelim. Hayatın diğer alanındaki önemli alandaki diğer aktivitelerde de oyunlaştırmanın etkisini yaygın bir şekilde görebiliyoruz."

Etkinlik sonunda dereceye giren ekiplerin para ödülü ve ekipman hediyeleriyle destekleneceği belirtildi.