İzmir Atatürk Lisesi Öğrencisi Tunus'ta Gümüş Madalya Kazandı

İzmir Atatürk Lisesi öğrencisi Çağla Atalayman, Tunus'ta düzenlenen Uluslararası Mühendislik Bilimi ve Teknolojisi Festivali'nde gümüş madalya kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, genç beyinlerin araştırma ve gelişimine yatkınlıklarını arttırmayı hedefleyen festivalde 40 ülkeden 300 proje yarıştı.

Yarışmada Türkiye'yi temsil eden İzmir Atatürk Lisesi öğrencisi Çağla Atalayman, danışman öğretmeni Zerrin Benal Hepsöğütlü rehberliğinde hazırladığı proje ile çevre bilimi dalında 2. olarak gümüş madalyaya uzandı.

Başarılı öğrencinin projesinde Ay, Venüs ve Jüpiter'in Dünya'ya uyguladığı kütle çekim kuvvetinin buzul depremleri üzerindeki etkisi araştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Ülkemizi ve İzmir'i uluslararası alanda başarıyla temsil eden öğrencimizi ve öğretmenimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." ifadesini kullandı.