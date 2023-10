İzlediğinizde bir süre etkisinden çıkamayacağınız en iyi 10 dizi!

Kendinize biraz vakit ayırmak istediğinizde bunun için dizi izlemek en iyi seçeneklerden birisi. Sinema dünyasında birbirinden farklı evrenlerde geçen binlerce dizi bulunuyor. Bu yapımlar arasında bazıları var ki ele aldığı konular ile izleyenlerde derin bir etki bırakıyorlar. Bizler de bu içeriğimizde izledikten sonra bir süre etkisinden çıkamayacağınız en iyi dizileri bir araya getirdik. İşte 10 tane dizi önerisi…

Mutlaka İzlemeniz Gereken En İyi Diziler! İşte En İyi 10 Dizi

İçeriğe geçmeden önce söz konusu en iyi dizileri belirlerken IMDb puanları bir yana izleyicilerin yorumlarını da değerlendirdiğimizi belirtelim. Yani yalnızca izleyenlerde etki bırakan yapımları listeye dahil ettik. O halde lafı çok uzatmadan en iyi 10 dizi önerisine geçelim.

Prison Break

Dünyanın en iyi dizileri arasında yer alan Prison Break, ilk olarak 2005 yılında yayınlanmaya başladı ve 5. sezona geldiğinde seyirciye veda etti. Paul Scheuring tarafından yaratılan dizide ABD'li ünlü aktör Wentworth Miller da oynuyor.

Prison Break konusu ise Lincoln Burrows adlı bir adamın işlemediği bir suç yüzünden idam cezasına çarptırılmasının üzerine kardeşi Michael Scofield'ın onu kurtarmaya çalışmasını anlatıyor. Michael'ın büyük kaçış planı, aksiyon dolu olaylara sahne olur.

The Man in the High Castle

Philip K. Dick'in aynı adlı romanından uyarlanan The Man in the High Castle dizisi, 2. Dünya Savaşı'nda Mihver devletlerinin kazanmasıyla ve Müttefik devletlerinin kaybetmesiyle sonuçlanan paralel bir evrende geçiyor.

Özellikle geçmiş tarihi araştırmaya ilgi duyan kişilerin mutlaka izlemesi gereken The Man in the High Castle, toplamda 4 sezon / 40 bölümden oluşuyor. Söz konusu yapımı Amazon Prime Video üzerinden izleyebilmek mümkün.

Hell On Wheels

Joe ve Tony Gayton tarafından kurgulanan Hell On Wheels, 1865 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan iç savaşın sonrasında geçiyor. İlk kıtalar arası demir yolu inşaatı olan Transcontinental Demiryolu'nu merkezine alan dizi, ana karakter Cullen Bohannon'ın başından geçenleri anlatıyor.

İlk olarak 2011 yılında çekilmeye başlanan ve 2016 yılında final yaparak ekranlara veda eden dizi, izleyenlerde derin bir etki bırakıyor ve kişiyi düşünmeye itiyor. Dünyada çok popüler olmasa da en sevilen yapımlar arasında yer alıyor.

Dexter

Dexter dizisi, Darkly Dreaming Dexter adlı romandan uyarlanan bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Psikolojik gerilim türündeki sevilen dizi, Miami Metro Polis Departmanı'nda adli tıp uzmanı olarak çalışan Dexter Morgan'ı merkezine alıyor.

Dexter Morgan, gündüzleri işini yapıyorken geceleri ise kan örneklerini analiz ederek bulduğu suçluları öldürerek adalet dağıtıyor. Yani gizli bir katil olarak hayat sürüyor. Dünyanın en iyi dizileri arasında yer alan yapım, konusu ile izleyen kişilerin bir süre kendisinden bahsetmesini sağlıyor.

Lie To Me

Samuel Baum tarafından yaratılan Lie To Me, Dr. Cal Lightman ve başında olduğu ekibin, insanların yüz ifadelerini ve vücut hareketlerini dikkatle seyrederek yalanlarını ortaya çıkartması üzerine kurulu. Mikro ifade uzmanları, suçluların gizli niyetlerini ortaya çıkarmaya çalışır.

Ekipteki kişilerin kişisel hayatlarına da yer vererek başarılı bir drama ve polisiye dizisi olan Lie To Me, 2009 yılında yayınlanmaya başlamış olup 2011 yılında final yaptı. Toplamda 3 sezon / 48 bölümden oluşuyor.

The Last Man On Earth

Türkçe adı Dünya'daki Son İnsan olan The Last Man On Earth, 2015 ile 2018 yılları arasında yayınlanan post-apokaliptik bir dizi. Will Forte tarafından yaratılan yapım, izleyen kişilerde önemli bir etki bırakmayı başarıyor.

The Last Man On Earth, adından da anlaşılabileceği üzere dünyada yalnız başına kalan son insan olan bir adamı anlatıyor. Büyük bir virüs salgınının ardından hayatta kalmayı başaran Phil Miller adlı bu adam, eski dünyanın anıları ile yüzleşerek psikolojik olarak çeşitli zorluklar çekiyor.

13 Reasons Why

Bir gençlik draması olan 13 Reasons Why, Jay Asher'ın aynı ada sahip romanından uyarlandı. Dizi, ana karakter Hannah Baker'ın intihar etmeden önce yaşadığı zorbalık ve çeşitli problemleri anlatır. Hanner, ardında birkaç kaset bırakır.

Gençler arasındaki zorbalığa dikkat çekmeyi hedefleyen dizi, ele aldığı konu nedeniyle zorbalığı artırdığı söylenerek çeşitli kesimlerden tepki topladı. Tabii öte taraftan olumlu eleştiriler de almayı başardı. 13 Reasons Why da en iyi diziler sıralamasında.

The Terror

Antoloji dizisi olan The Terror, gerçek bir hikayeden uyarlanarak seyircinin karşısına çıktı. Söz konusu yapım, Kraliyet Donanması'nın Northwest Passage'ı bulmak için sınırlı koşullar ile atıldığı tehlikeli yolculuğu anlatır.

Kraliyet Donanması'ndaki karakterler; doğaüstü yaratıklar, hastalıklar ile mücadele ederken aynı zamanda kendi aralarındaki tartışmalar nedeniyle de oldukça gergindirler. Son olarak dizinin aynı ada sahip romandan uyarlandığını belirtmek gerekiyor

Travelers

Günümüzden yüzlerce yıl sonrasında geçen Travelers dizisi, zaman yolculuğu yaparak 21. yüzyıla geri gönderilen bir grup insanı merkezine alıyor. Bilinçlerini o yılların insanlarına aktaran bu kişiler, insanlığın geleceğini kurtarmak için mücadele verirler.

Bilim kurgu ve aksiyon unsurlarını bir araya getiren Travelers dizisi, Brad Wright tarafından yaratıldı. Yapımın başrollerinde ise Eric McCormack, MacKenzie Porter, Reilly Dolman ve Nesta Cooper gibi ünlü oyuncular yer alıyor.

Atlanta

Amerikan komedi-drama dizisi olan Atlanta, ABD'li rap sanatçısı Donald Glover tarafından yaratıldı. Dizi, Atlanta'nın rap dünyasında ün kazanmaya çalışan iki kuzeni konu alıyor. Daha iyi bir hayat için çabalayan ikilinin başına gelenler anlatılır.

2016 – 2022 yılları arasında yayınlanan Atlanta, 41 bölümden oluşuyor. İzleyen kişilerin büyük çoğunluğundan olumlu yorumlar almayı başardı. Bu nedenle dünyanın en iyi dizilerinden birisi olarak bu listede bulunuyor.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz sizler de en iyi dizi tavsiyesinde bulunabilirsiniz.