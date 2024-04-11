Alfa Romeo Milano: İtalyan markanın ilk tam elektrikli modeli Türkiye'de satışa çıkıyor

Geçtiğimiz yıl duyurulan ve o zamandan bu yana merakla beklediğimiz Alfa Romeo'nun yeni gözdesi ve şirketin ilk tamamen elektrikli modeli olan Milano nihayet tanıtıldı. Önümüzdeki eylül ayında Türkiye'de de satışa çıkacak. Peki bu araç neler sunuyor ve kimlere hitap ediyor? İşte Alfa Romeo Milano hakkında tüm detaylar ve özellikleri…

Alfa Romeo Milano özellikleri

İtalya'nın otomobil tasarımındaki ustalığını bir kez daha gözler önüne seren Alfa Romeo Milano, sportifliği ve zarafeti kompakt segmentle buluşturuyor. Tasarımı, markanın halihazırda beğenilen özgün çizgilerini modern bir yorumla birleştiriyor.

Alfa Romeo Milano, özellikleri itibariyle de dikkat çekici bir otomobil. Hibrit ve tam elektrikli olmak üzere iki ana versiyonla sunulan Milano, çevreci ve performansı bir arada arayan kullanıcılara hitap ediyor. En çok da şirketin ilk tam elektrikli versiyonu öne çıkıyor.

Kesik kuyruk tasarımı sayesinde elde edilen aerodinamik yapısı ve segmentindeki en hafif otomobil olan Milano Elettrica, 410 kilometreyi aşan bir menzil sunuyor. Hibrit versiyonu Milano İbrida ise 136 beygir gücündeki 48-V Hibrit VGT motor ile geliyor.

Her iki versiyon da 54 kWsa batarya kapasitesine sahip olup, elektrikli otomobil teknolojisinde yeni bir sayfa açıyor. Elettrica, 156 beygir gücünde ve tek şarjla 400 kilometre menzile ulaşabiliyor. Şehir içi kullanımda bu menzil 585 kilometreye kadar çıkabiliyor.

100 kW DC hızlı şarj teknolojisi sayesinde batarya kapasitesi yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 30 dakikada doluyor. Veloce ise 240 beygir gücüyle daha dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor ve spor süspansiyon, 20 inç lastikler ve gelişmiş bir fren sistemi ile geliyor.

Sürüş deneyimine gelince Milano'nun her iki versiyonunun da sınıfının en iyi dinamiklerine sahip olduğu belirtiliyor. Zira Milano Veloce, Alfa Romeo'nun sportif mirasını yansıtan özel teknik özelliklere sahip. Mekanik kilitli diferansiyel, segmentindeki en direkt direksiyon oranı ve sportif süspansiyon gibi özelliklerle öne çıkıyor.

Tabii yalnızca sürüş değil, Milano'nun tüm versiyonları bulunduğu kompakt sınıfa göre geniş diyebileceğimiz 400 litrelik geniş bagaj hacmi ve yüksek konfor özellikleri ile de göze çarpıyor. Benzer durum iç mekanda da bizleri karşılıyor.

Sürücü odaklı kokpit, yüksek kaliteli materyaller, ergonomik direksiyon tasarımı ve her ayrıntının sürücünün ulaşımına uygun şekilde düzenlenmiş olması ve sürüş bilgileri ile araç içi ayarları kolayca yönetmenizi sağlayan 10.25 inç büyüklüğünde tamamen dijital dokunmatik ekran buna örnek olarak gösterilebilir.

Alfa Romeo Milano özellikleri bu kadarla sınırlı değil. Otomobil, modern teknolojileri ve yenilikçi sürüş destek sistemlerini de bünyesinde barındırıyor. Adaptif Full LED Matrix farlar, 360 derece park sensörleri ve yarı otonom park sistemi gibi özelliklerle geliyor.

Son olarak Milano'nun lansman özel versiyonları olduğunu da söyleyelim. Milano Speciale adı verilen bu versiyonlar hem hibrit hem de elektrik motor seçeneklerini yukarıda bahsetmiş olduğumuz tüm teknik ve tasarımsal özelliklerle buluşturuyor.

Xiaomi SU7 hakkında önemli uyarı!