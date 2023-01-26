İstanbul'da scooter tartışması büyüyor! Üç firma İstanbul'dan çekildi!

İBB UKOME toplantısında verilen karara göre üç firma İstanbul piyasasından ayrıldı. Bu sayede 8 bin 234 scooter artık İstanbul'da olmayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yapılan toplantıda üç tane scooter firması, pazardan ayrılma kararı aldı. Bu karara göre 8 binden daha fazla scooter, artık olmayacak. Scooter firmaları, kararı kendi istekleriyle verdi. Haberin devamı için işte detaylar…

8 bin 234 scooter, İstanbul'da artık yer almayacak

Uzun süredir tartışma konusu olan scooterlar ile ilgili bugün bir gelişme yaşandı. UKOME tarafından gerçekleştirilen toplantıda LINK, At'la Gel ve Hey! Scooter adlı üç scooter firması kendi istekleriyle çekilme kararı aldı. Kararları, UKOME toplantısında onaylandı.

Firmalar tarafından verilen karara göre 8 bin 234 scooter artık İstanbul sokaklarında yer almayacak. Toplantıda LINK adlı firma, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) tarafından verilen karara uymak için çekilme kararı aldığını açıkladı. At'la Git ve Hey! Scooter firmaları ise tedarik zincirinde yaşadıkları sorunlar nedeniyle piyasadan çekildiklerini belirtti.

Scooter kullananlara kötü haber: İki yeni yasak yolda!

İBB UKOME tarafından gerçekleşen toplantı, Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Öte yandan kendi kararlarıyla çekilen üç firmanın toplamda sahip olduğu 8 bin 234 scooterın artık İstanbul'da yer almayacak olması alanları rahatlatması bekleniyor.

Öte yandan kısa süre önce scooter kullanan kişilerin can güvenliğini sağlamak adında birtakım çalışmalara başlandı. Bu çalışmalara ek olarak iki kişinin binmesini önlemek için de bazı sensörler takılacak ve kuralların ihlali halinde uydu sayesinde müdahale edilecek.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu scooterlar daha çok fayda mı yoksa yarar mı sağlıyor? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.