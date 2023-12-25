İstanbul'da Geliştirilen Bulmaca Oyunu Royal Match, Candy Crush Saga'yı Geride Bıraktı

İstanbul'da Dream Games tarafından geliştirilen bulmaca oyunu Royal Match, Microsoft'un sahibi olduğu Candy Crush Saga'dan dünyanın en kazançlı mobil oyunu unvanını alarak cansız geçen 12 ay boyunca diğer akıllı telefon oyunlarını geride bıraktı. 10 yılı aşkın süredir piyasa lideri olan Candy Crush, bir Türk oyununa bu unvanı kaybetti.

Royal Match 55 milyon aktif kullanıcı sayısını gördü

Apple ve Android uygulama mağazalarındaki tüketici harcamalarını izleyen Data.ai'ye göre Royal Match, temmuz ayında dünya çapında aylık gelir bakımından en büyük mobil oyun oldu. O zamandan bu yana en üst sırada yer aldı. 2021'de piyasaya sürülen bu oyun, geçen yılın başında 2,75 milyar dolar değerindeki Türk start-up'ı Dream Games'in ilk oyunu.

Candy Crush Saga, on yılı aşkın süredir herhangi bir platformda dünyanın en istikrarlı popüler oyunlarından biri oldu ve bu yıl kümülatif geliri 20 milyar dolara ulaştı. Activision Blizzard'ı 75 milyar dolara satın aldıktan sonra artık Microsoft'un bir parçası olan Candy Crush, Data.ai'ye göre piyasaya sürüldüğü 2012'den bu yana en yüksek gelir getiren 10 mobil oyun arasında yalnızca altı ay kaldı.

Dream Games kurucu ortağı ve CEO'su Soner Aydemir, Royal Match'e yapılan tüketici harcamalarının ekim ayına kadar iki kattan fazla arttığını ve oyunun yıllık brüt gelir oranının (uygulama mağazası ücretleri hariç tutularak) 2 milyar dolara çıktığını söyledi.

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Güncel olarak baktığımızda Candy Crush Saga'nın 160 milyon aktif kullanıcıya sahipken Royal Match'in 55 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu görüyoruz. Buna rağmen Royal Match, Candy Crush Saga'dan Temmuz 2023'ten bu yana daha fazla gelir elde ediyor.

CEO Soner Aydemir, oyuncularının diğer bulmaca oyunlarına göre oyun içi öğelere daha sadık ve daha fazla harcama yapmaya istekli olduğunu söyledi. Oyunu bir yıl boyunca oynayan Royal Match kullanıcılarının yüzde 90'ından fazlasının ikinci yılda da oynamaya devam ettiğini ekledi.

"Tüm ekip düzenli olarak film seyrediyor, ardından saatlerce neyi iyi neyi kötü yaptıklarını tartışıyoruz. Ayrıca piyasada tutunamayan oyunları oynayıp, neden iyi olmadıklarını anlamaya çalışıyoruz." açıklamalarını da yapan Türk CEO Aydemir, kalitenin en iyi iş planı olduğunu düşündüğünü de belirtti

Dream Games, 2020 yılında ABD'li rakibi Zynga tarafından satın alınan bir diğer Türk mobil geliştirici olan Peak Games'in eski yöneticileri tarafından 2019 yılında kuruldu. Şu anda 200 kişiyi istihdam eden şirket, yakın zamanda dijital animasyon öncüsü Pixar'ın kurucu ortağı Ed Catmull'u stratejik danışman olarak işe aldı.

Soner Aydemir'e göre oyunda 5.000 seviyeyi geçen Catmull, "Royal Match oynamaya ilk başladığımda, oyunun görsel kalitesine gösterilen alışılmadık ilgi beni çok etkiledi" dedi. Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.