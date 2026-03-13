Haberler

Siber güvenlik uzmanından numara kopyalama dolandırıcılığına karşı uyarı

Siber güvenlik uzmanından numara kopyalama dolandırıcılığına karşı uyarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siber güvenlik uzmanı Ömer Faruk Yakut, Isparta'da artan numara kopyalama dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı ve bu mağduriyetlerin önlenmesi için adli bilişim raporlarının önemine dikkat çekti.

Isparta'da siber güvenlik ve adli bilişim alanında çalışmalar yürüten uzman Ömer Faruk Yakut, son dönemde artan numara kopyalama dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.

Telefon numarasının taklit edilmesiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarında numarası kopyalanan kişinin işlemediği bir suçun şüphelisi konumuna düşebileceğini belirten Yakut, bu tür durumlarda teknik inceleme ve adli bilişim raporlarının gerçeğin ortaya çıkarılmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Siber saldırı veya zararlı yazılım şüphesinde telefonun hemen sıfırlanmasının büyük hata olduğunu vurgulayan Yakut, bunun dijital delillerin silinmesine yol açarak mağduriyeti artırabileceğini ifade etti.

Böyle bir durumda telefonun uçak moduna alınmasını tavsiye eden Yakut, teknik inceleme için uzmanlardan destek alınması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gökyüzünde duygulandıran anlar! Baba veda etti, hikaye kızıyla devam etti

Gökyüzünde duygulandıran anlar! Bir hikaye bitti, diğeri başladı
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İsrail bunlara güveniyorsa vay haline!
Çin'den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım

Çin'i harekete geçiren fotoğraf
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı
Gökyüzünde duygulandıran anlar! Baba veda etti, hikaye kızıyla devam etti

Gökyüzünde duygulandıran anlar! Bir hikaye bitti, diğeri başladı
Allah ıslah etsin! Mübarek Ramazan günü kaydedilen görüntüye bakın

Mübarek Ramazan günü kaydedilen görüntüye bakın
Pakistan'da polis aracının yakınında meydana gelen patlamada 7 polis öldü

Polis aracının yakınında meydana gelen patlamada 7 polis öldü