Isparta'da 'Bilimin Işığında Parlayanlar' Şenliği Başladı
TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen etkinlik, Isparta'daki Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde Vali Abdullah Erin'in açılışıyla başladı. 20 Ekim'e kadar devam edecek olan şenlikte 112 farklı atölye katılımcılarla buluşacak.
Isparta'da "Bilimin Işığında Parlayanlar" şenliği başladı.
TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen şenliğin açılışını Vali Abdullah Erin yaptı.
Açılışın ardından stantları gezen Vali Erin, sunulan uygulamalar hakkında bilgiler aldı.
Şenlik kapsamında, 112 farklı atölye katılımcılarla buluşacak.
Etkinlik, 20 Ekim'e kadar devam edecek.