İŞAD'dan İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a Ziyaret

İŞAD (İş İnsanları Derneği) İstanbul Temsilciliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette İŞAD İstanbul Temsilcisi Fevzi Uzel'in yanı sıra, İŞAD Asbaşkanı Ali İhsan Çevik, Temsilcilik İdari İşler Sorumlusu Mehmet Uzel ve Ticaret Koordinatörü M. Ali Yardımcı da yer aldı. Toplantıya ayrıca İBB Başkan Danışmanı Dr. Mehmet Çakılcıoğlu ve Dış İlişkiler Müdürü Fahri Murat Tuncay da katıldı.

"Kıbrıs'ın bizde ayrı bir yeri var"

Ziyarette İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Kıbrıs'a özel bir ilgi duyduğunu belirtti. Kıbrıslı iş insanlarını İstanbul'daki yatırımlarda görmekten memnuniyet duyacaklarını ifade eden Aslan, İBB iştiraklerinin ihalelerinde Kıbrıs'tan firmaların da yer almasını arzu ettiklerini söyledi.

Kıbrıs'ta Teknoloji Üssü Projesine Tam Destek

Görüşmenin ana gündemini, İŞAD'ın öncülüğünde Kuzey Kıbrıs'ta kurulması hedeflenen "Doğu Akdeniz Teknoloji Üssü" oluşturdu. Fevzi Uzel tarafından sunumu yapılan proje büyük ilgi gördü. Uzel, bu stratejik yatırımın bölgeye teknoloji, istihdam ve prestij kazandıracağını belirtti. Aslan, konuyu çok önemsediklerini ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin teknoloji alanındaki yetkili kuruluşu BELBİM'e gerekli iş birliği için talimat vereceğini ifade etti.

Yatırımcı Desteği ve Belediyelerle İş Birliği

Ziyarette ayrıca, Kıbrıs'a nitelikli yatırımcı yönlendirilmesi konusu gündeme geldi. Aslan, yasalar ve imkânlar çerçevesinde Kıbrıs'taki belediyelerle know-how dâhil her türlü desteğe açık olduklarını belirtti.

"Misafirperverlik İçin Teşekkür Ediyoruz"

İŞAD İstanbul Temsilcisi Fevzi Uzel, yoğun programlarına rağmen gösterilen sıcak ev sahipliği için teşekkür etti. Kıbrıs ile İstanbul arasında ekonomik ve teknolojik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için bu temasların büyük önem taşıdığını vurguladı. İŞAD, Kıbrıs'ı Doğu Akdeniz'in parlayan yıldızı haline getirme hedefiyle çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.