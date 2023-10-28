iQOO 12 Pro BMW M Edition Tasarımı Sızdırıldı

iQOO, 12 ailesinin yeni modeli olan iQOO 12 Pro BMW M Edition'ın tasarımını sızdırdı. Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, üçlü kamera dizilimi ve yüksek şarj desteği gibi özelliklere sahip olan cihaz, kullanıcıların beğenisine sunulacak.

iQOO, geçtiğimiz günlerde 12 ailesini 7 Kasım'da kullanıcıların beğenisine sunacağını açıkladı. Bazı teknik özellikleri ortaya çıkan iQOO 12 Pro BMW M Edition modelinin tasarımı sızdırıldı. İşte detaylar…

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Sızdırılan bilgilere göre iQOO 12 Pro BMW M Edition, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden alacak. 4nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet Cortex-X4 (3.300MHz), 3 adet Cortex-A720 (3.150MHz), 2 adet Cortex-A720 (2.960MHz) ve 2 adet Cortex-A520 (2.260MHz) çekirdeğe yer verildi.

Üçlü kamera dizilimiyle geleceği belirtilen cihazda OmniVision OV50H sensörlü f/1.68 ana kamera, Samsung ISOCELL JN1 15mm ultra geniş açılı kamera ve 64 Megapiksel 3x optik yakınlaştırmaya sahip f/2.57 telefoto kamera kullanılacak. Cihazın özçekim kamera özellikleri henüz bilinmiyor.

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iQOO, yeni modelinde 2K çözünürlüğe sahip Samsung E7 AMOLED panele yer verecek. Cihazın 144Hz ekran tazeleme desteğine sahip olacağını belirtelim.

Şarj konusunda da oldukça iddialı olan iQOO 12 Pro modeli, 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 5.100 mAh batarya ile kullanıcılara sunulacak. Şirketin yeni modelini Android 13 ile piyasaya süreceği tahmin ediliyor.

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