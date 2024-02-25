Üye Girişi
Haberler

iPhone'lar Artık Otomobili Çalıştırabilecek

Güncelleme:

Dünyanın önde gelen otomobil üreticileri ile Apple arasındaki işbirliği sayesinde iPhone'lar artık otomobili çalıştırabilecek. Apple Wallet'ın araba anahtarı özelliği ile iPhone'lar dijital bir anahtara dönüşecek.

Hiç iPhone'unuzun ekranına dokunarak otomobili çalıştırabileceğinizi hayal ettiniz mi? Dünyanın önde gelen otomobil üreticileri ile Apple arasındaki yenilikçi işbirliği sayesinde bu gerçeklik haline geldi. iPhone otomobil çalıştırma özelliği bizi dijital ve anahtarsız bir dünyaya daha da yaklaştırıyor.

iPhone'lar birçok modelde otomobil çalıştırma özelliğine sahip

Apple Wallet'ın araba anahtarı özelliği ile iPhone'unuzu dijital bir araba anahtarı setine dönüştürebilir, daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. En son araba anahtarlarınızı nereye koyduğunuzu hatırlamadığınız günler artık geride kalmış olabilir.

Bu devrim niteliğindeki özellik, arabanızı sadece iPhone'unuz veya Apple Watch'unuzla kilitlemenize ve çalıştırmanıza olanak tanıyor. Ancak, muhtemelen şu soruyu soruyorsunuz: Peki bu devrim niteliğindeki teknolojiyi hangi araçlar destekliyor?

Android 12 CarKey özelliği ile araç anahtarına dönüşüyor

iPhone Car Key otomobil çalıştırma özelliğine sahip modeller

Aslında bu dijital dönüşüme ilk adım atan otomobil üreticisi BMW diyebiliriz. Alman otomobil devi bu teknolojiyi ilk benimseyen model oldu. BMW 5 serisinin tüm 2021 ve daha yeni modelleri tamamen iPhone'ların Apple Wallet araba anahtarı özelliği ile uyumlu.

Henüz erken günlerde olmasına rağmen, bu özellik hızla ivme kazanıyor. Birçok diğer üretici, gelecekteki modellerinde bu özelliği sunmak için sıraya girdi. Audi, Mercedes Benz ve Hyundai gibi markalar, Apple Wallet'in araba anahtarı özelliğini gelecekteki modellerine entegre etme planlarını paylaştılar.

İşte karşınızda, iPhone'ların araba çalıştırma özelliğini destekleyen otomobil modelleri:

1. BMW

2021–2023 1 Serisi

2021–2023 2 Serisi

2021–2023 3 Serisi

2021–2023 4 Serisi

2021–2023 5 Serisi

2021–2023 6 Serisi

2021–2023 8 Serisi

2021–2023 X5

2021–2023 X6

2021–2023 X7

2021–2023 X5 M

2021–2023 X6 M

2021–2023 Z4

2022–2023 i4

2022–2023 iX

2022–2023 iX1

2022–2023 iX3

2023 i3

2023 i7

2024 i5

2. BYD

2022–2023 HAN

3. Genesis

2023 GV60

2023 G90

4. Hyundai

2023 Palisade

2023 IONIQ 6

5. Kia

2023 Telluride

2023 Niro

2024 Seltos

2024 EV9

6. Lotus

7. Emeya EV

8. Mercedes-Benz

2024 E-Serisi

Sonuç olarak, artık fiziksel araba anahtarlarını ortadan kaldırmak mümkün. Bu modellerin her biri hem NFC'yi hem de Bluetooth bağlantısını destekliyor. Bu yenilikçi yaklaşım, sadece ek bir kolaylık sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda daha entegre bir dijital yaşam tarzına doğru önemli bir adımı temsil edecek gibi görünüyor.

Apple Wallet'ın araba anahtarı özelliğine, yakın gelecekte daha fazla otomobil şirketinin katıldığını görebiliriz. Siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Apple Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbulspor - Beşiktaş maçı kaç kaç? İstanbulspor - Beşiktaş maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Bahar dizisi hangi gün? Bahar dizisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? İSTANBULSPOR – BEŞİKTAŞ CANLI: İstanbulspor – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? İstanbulspor Beşiktaş canlı yayın linki! Hudutsuz Sevda son fragman İZLE! Hudutsuz Sevda 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eyüpspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Eyüpspor - Sakaryaspor maçı nereden izlenir? Chelsea Liverpool maçı ŞİFRESİZ nereden izlenir? Chelsea Liverpool maçı şifresiz izleme linki var mı, hangi kanaldan izlenir? Kopuk dizisi bitti mi? Kopuk final mi yapıyor, neden? Kopuk dizisi kaldırılıyor mu, sebebi ne? Mesut Yılmaz öldü mü? Mesut Yılmaz neden öldü, ölüm sebebi ne? Mesut Yılmaz ne zaman, kaç yaşında öldü? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 25 Şubat Pazar Survivor yeni bölüm! DEM Parti Erzurum Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum adayı Metin Gözmen ve Gülderen Varli kimdir? DEM Parti Erzincan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzincan adayı Elmast Tolmaç ve Birhat Onuk kimdir? DEM Parti Elazığ Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Elazığ adayı Hayrettin Kaya kimdir? DEM Parti Edirne Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Edirne adayı Mevlüt Aykoç ve Aylin Hacaloğlu kimdir? DEM Parti Diyarbakır Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır adayı Serra Bucak ve Doğan Hatun kimdir? DEM Parti Denizli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli adayı Cevahir Kayar ve Hanifi Yıldırım kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title