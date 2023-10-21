iPhone Kaza Algılama Özelliği Hayat Kurtardı

Geçen yıl piyasaya sürülen iPhone 14 serisiyle birlikte gelen kaza algılama özelliği, gerçek hayatta bir kez daha işe yaradı. Bir kullanıcının paylaştığı olayda, iPhone'un kaza algılama özelliği sayesinde ciddi bir kaza önceden tespit edildi ve sağlık görevlileri zamanında müdahale edebildi.

Gerçek hayatta asla test etmek istemeyeceğiniz bir iPhone özelliği, şüphesiz ki geçen yıl iPhone 14 serisiyle piyasaya sürülen kaza algılama özelliği. Bu özellik iPhone 14 ve iPhone 15 serilerinde, Apple Watch Series 8 veya üzeri, ikinci nesil Apple Watch SE ve Apple Watch Ultra veya üzeri modellerde çalışıyor. Ciddi kazaları tespit edip bildirmek için tasarlanan özellik yine hayat kurtardı.

iPhone kaza algılama özelliği yine hayat kurtardı

Daha geçen gün, ilgililere iPhone kaza algılama özelliğinin gerçek hayatta çalıştığını görme şansı veren bir olay meydana geldi. Ayrıntılar, BMW E92'nin sahibi tarafından Reddit'te yayınlandı. BMW E92 sahibi sürücünün sağa dönüş esnasında karşısına aniden BMW E90 sürücüsü çıktı. Kafa kafaya çarpışan araçlarda ciddi hasar meydana gelirken sürücülerin durumunun çok kötü olacağı düşünülüyordu.

Araç sahibi, ayrı bir Reddit hesabında şunları yazdı: "Sürücü olarak ilk araba kazama girdim ve sağlık görevlileri sadece birkaç kırıkla kurtulduğumuza şaşırdılar. Ben aracın içindeyken 911'i aradığı için Apple SOS özelliğine teşekkür ederim." Ayrıca üstteki görselde görebileceğiniz gibi Kaza Algılama devreye girdiğinde iPhone'unda ne olduğunu gösteren bir ekran görüntüsü de yayınladı.

Sürücü iPhone kaza algılama özelliğinin, her iki ebeveyni gibi Android telefon kullanan acil durumda iletişime geçilecek kişiler için bile harika çalıştığını belirtti. Her ikisine de kaza bilgisi sorunsuz şekilde verildi. Kaza Algılama, acil durumda iletişime geçilecek kişileri olay hakkında uyarmak ve onlara olayın meydana geldiği yeri bildirmek için SMS kullanıyor ve aynı zamanda acil durum hizmetlerine de kazayı bildiriyor.

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Böyle bir kaza durumunda Kaza Algılama özelliği çalıştığında, iPhone veya Apple Watch'unuz bir uyarı sesi verecek ve bir uyarı görüntüleyecektir. Yanınızda yalnızca iPhone varsa, ekranda acil arama ekranı görünür ve acil servislere telefon üzerinden arama yapılabilir.

Yanınızda yalnızca Apple Watch varsa cihaz, alarm çalacak ve acil durum kaydırıcısını görüntüleyecektir. Hem iPhone'unuz hem de hücresel bağlantı özellikli bir Apple Watch'unuz varsa kaydırıcı yalnızca saatin üzerinde görünür ve acil servislere çağrı bağlandığında saat üzerinden irtibat kurulur.

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