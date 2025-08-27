iPhone 17'nin çıkış tarihi belli oldu! İşte Türkiye'deki satış fiyatı

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 17 serisi için büyük gün yaklaşıyor. Geleneksel Eylül etkinliği bu yıl da teknoloji gündemini belirleyecek.

LANSMAN TAKVİMİ

9 Eylül 2025: Apple'ın özel lansman etkinliği

12 Eylül: Ön siparişlerin başlaması

19 Eylül: Küresel satışın başlaması

Türkiye'de ise modellerin Eylül sonu – Ekim başında raflarda olması bekleniyor.

iPHONE 17 AİLESİ

Yeni seride dört model bulunacak:

iPhone 17

iPhone 17 Air (ultra ince tasarım)

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

TEKNİK DETAYLAR

Tasarım: Daha küçük kamera adası, inceltilmiş Dynamic Island, titanyum/alüminyum gövde

Ekran: 6,3 inç LTPO OLED, 120 Hz ProMotion

İşlemci: A18/A19; Pro modellerde A19 Pro

Bellek: 8 GB (17 ve Air), 12 GB (Pro ve Pro Max)

Kamera: 24 MP ön kamera; Pro modellerde üçlü 48 MP sistem, 8× optik zoom, 8K video kaydı

Bağlantı/Şarj: Wi-Fi 7, 5G, 35 W hızlı şarj, Qi2 kablosuz şarj desteği

FİYAT BEKLENTİSİ

Analistlere göre seride fiyat artışı kaçınılmaz. ABD'de 900–1600 dolar aralığında satışa çıkacak iPhone 17 serisinin Türkiye'de 80 bin TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcıya sunulacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl tanıtılan iPhone 16 serisinin başlangıç fiyatı 70 bin TL civarındaydı.