iPhone 17'nin çıkış tarihi belli oldu! İşte Türkiye'deki satış fiyatı

Güncelleme:
Milyonların heyecanla beklediği Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 17 için geri sayım başladı. Tanıtımı 9 Eylül'de yapılacak olan iPhone 17'nin Türkiye'deki satışlarının eylül sonu gibi başlaması beklenirken 80 bin TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcıya sunulacağı tahmin ediliyor.

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 17 serisi için büyük gün yaklaşıyor. Geleneksel Eylül etkinliği bu yıl da teknoloji gündemini belirleyecek.

LANSMAN TAKVİMİ

9 Eylül 2025: Apple'ın özel lansman etkinliği

12 Eylül: Ön siparişlerin başlaması

19 Eylül: Küresel satışın başlaması

Türkiye'de ise modellerin Eylül sonu – Ekim başında raflarda olması bekleniyor.

iPHONE 17 AİLESİ

Yeni seride dört model bulunacak:

  • iPhone 17
  • iPhone 17 Air (ultra ince tasarım)
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max

TEKNİK DETAYLAR

Tasarım: Daha küçük kamera adası, inceltilmiş Dynamic Island, titanyum/alüminyum gövde

Ekran: 6,3 inç LTPO OLED, 120 Hz ProMotion

İşlemci: A18/A19; Pro modellerde A19 Pro

Bellek: 8 GB (17 ve Air), 12 GB (Pro ve Pro Max)

Kamera: 24 MP ön kamera; Pro modellerde üçlü 48 MP sistem, 8× optik zoom, 8K video kaydı

Bağlantı/Şarj: Wi-Fi 7, 5G, 35 W hızlı şarj, Qi2 kablosuz şarj desteği

FİYAT BEKLENTİSİ

Analistlere göre seride fiyat artışı kaçınılmaz. ABD'de 900–1600 dolar aralığında satışa çıkacak iPhone 17 serisinin Türkiye'de 80 bin TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcıya sunulacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl tanıtılan iPhone 16 serisinin başlangıç fiyatı 70 bin TL civarındaydı.

Hükümet 81 ilde düğmeye bastı, yeni sığınaklar inşa edilecek

Hükümet düğmeye bastı, 81 ilde sığınaklar inşa edilecek
Haberler.com
500

Haber YorumlarıMelik Yılmaz:

Şimdiye kadar hep iphonenkullandım hangi seri çıktıysa gidip aldım. Taaki 15 pro max’a kadar. Telefonda sorun çıktı hiçbir servis ilgilenmedi. Yeni cihazın tamirini istediler. Sıfır talebimi reddettiler neymiş o eskidenmiş. Sanki makul fiyata redmi cihaz satn aldım. Paraya gelince. Bi dünya para almasını biliyorsunuz. Benim için iPhone bitmiştir.

Haber YorumlarıEmir Güler:

O milyonlardan birisi ben değilim.

Haber Yorumlarız4csyy4jzr:

heheh kimse yorum yazmamis.

Haber YorumlarıMehmet DUMAN:

Millet sıraya girip bekleyecek yine saatlerce bi dünya para verecek. Yazık 100 bin ona vereceğine 50 binlik al 50 bin fakire ver bi mutluluğa vesile ol ama kimse olmaz o miktigiminin telefonu çok önemli. Vicdansızlar

