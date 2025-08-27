iPhone 17'nin çıkış tarihi belli oldu! İşte Türkiye'deki satış fiyatı
Milyonların heyecanla beklediği Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 17 için geri sayım başladı. Tanıtımı 9 Eylül'de yapılacak olan iPhone 17'nin Türkiye'deki satışlarının eylül sonu gibi başlaması beklenirken 80 bin TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcıya sunulacağı tahmin ediliyor.
Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 17 serisi için büyük gün yaklaşıyor. Geleneksel Eylül etkinliği bu yıl da teknoloji gündemini belirleyecek.
LANSMAN TAKVİMİ
9 Eylül 2025: Apple'ın özel lansman etkinliği
12 Eylül: Ön siparişlerin başlaması
19 Eylül: Küresel satışın başlaması
Türkiye'de ise modellerin Eylül sonu – Ekim başında raflarda olması bekleniyor.
iPHONE 17 AİLESİ
Yeni seride dört model bulunacak:
- iPhone 17
- iPhone 17 Air (ultra ince tasarım)
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
TEKNİK DETAYLAR
Tasarım: Daha küçük kamera adası, inceltilmiş Dynamic Island, titanyum/alüminyum gövde
Ekran: 6,3 inç LTPO OLED, 120 Hz ProMotion
İşlemci: A18/A19; Pro modellerde A19 Pro
Bellek: 8 GB (17 ve Air), 12 GB (Pro ve Pro Max)
Kamera: 24 MP ön kamera; Pro modellerde üçlü 48 MP sistem, 8× optik zoom, 8K video kaydı
Bağlantı/Şarj: Wi-Fi 7, 5G, 35 W hızlı şarj, Qi2 kablosuz şarj desteği
FİYAT BEKLENTİSİ
Analistlere göre seride fiyat artışı kaçınılmaz. ABD'de 900–1600 dolar aralığında satışa çıkacak iPhone 17 serisinin Türkiye'de 80 bin TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcıya sunulacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl tanıtılan iPhone 16 serisinin başlangıç fiyatı 70 bin TL civarındaydı.