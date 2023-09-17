iPhone 16 Pro ve Pro Max Ekran Boyutları Hakkında Yeni Sızıntılar Ortaya Çıktı

Apple'ın iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri için ekran boyutlarında değişiklikler olabileceği iddia ediliyor. Ayrıca Apple Watch 10 tasarımı hakkında da yeni sızıntılar ortaya çıktı.

Apple, Wanderlust lansmanının henüz etkisi geçmeden, iPhone 16 serisi hakkında yeni sızıntılar ortaya çıkıyor. Şimdiye kadar bazı özellikleri ile ilgili sızıntılar karşımıza çıktı. Ancak yeni sızıntıya bakılırsa iPhone 16 Pro serisi çok daha büyük ekranla gelebilir. Bunun yanında Apple Watch 10 tasarımı hakkında da yeni sızıntılar ortaya çıktı.

iPhone 16 Pro ve Pro Max ekran boyutu nasıl olacak?

Önemli iPhone sızıntı kaynaklarından biri olan X platformunda Unknownz21 hesabı, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max için ekran boyutlarında değişiklikler olacağını iddia etti. Bildiğiniz gibi Apple, iPhone 12'den beri ekran boyutlarında değişikliğe gitmiyor.

Buna göre iPhone 16 Pro ekranı 6,3 inç, Pro Max'ta ise 6,9 inç büyüklüğünde olacak. Ancak standart model ve Plus ekran boyutlarının aynı kalacağı tahminler arasında.

Şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntıları da bir özetleyelim. Diğer beklentilerden biri Pro ve Pro Max modellerinin kameralarında büyük bir değişime gidileceği yönünde. Bu sene eklenen Periscope kamera özelliğinin daha da gelişmesi beklentiler arasında. Apple'ın iPhone 16 Ultra modelini geliştirdiğine dair ise henüz bir sızıntı yok.

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iPhone 16 serisi hakkında ortaya çıkan sızıntılardan bir diğeri ise 120 Hz ekran yenilemenin tüm modellere geleceği yönünde. Özellikle iPhone 15 ve Plus modellerinde hala 60 Hz ekran yenilemenin olması oldukça büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Henüz ortada pil boyutu ile ilgili bir sızıntı olmasa da, söz konusu büyük ekranlar iPhone 16 bataryalarının da daha büyük olmasına neden olabilir. Bu da titanyum kasaya rağmen çok daha ağır bir iPhone ile karşı karşıya kalacağımıza işaret.

Apple Watch 10 ve beklentiler

Apple Watch 10 serisinde ise beklentilere göre şeker ölçmenin özelliği de gelecek. Yine Watch 10'da OLED yerine çok daha tasarruflu ve parlak olan Micro-LED kullanılması beklentiler arasında. Eğer Apple, Micro-LED ekran kullanırsa, Watch 10, serinin en çok eleştiri aldığı pil ömrü konusunda da daha iyi bir seviyeye gelecek.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? iPhone 16 Pro ve Pro Max ekran boyutları sizce de bu büyüklükte olur mu? Yorumlarınızı bekliyoruz.