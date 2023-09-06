iPhone 15 Serisi: Neden Almalısınız?

2023 yılının belki de en çok beklenen telefonlarından birisi de iPhone 15 Serisi. 12 Eylül'de satışa çıkacak olan modelle ilgili bir sürü dedikodu yayılmış durumda. iPhone 14 Serisi telefonların satış fiyatlarına bakıldığındaysa bizleri pahalı oyuncakların beklediğini görüyoruz. Peki neden iPhone 15 almalısınız hem de bu fiyatlara rağmen? İşte detaylar…

2023 yılının belki de en çok beklenen telefonlarından birisi de iPhone 15 Serisi. 12 Eylül'de satışa çıkacak olan modelle ilgili bir sürü dedikodu yayılmış durumda. iPhone 14 Serisi telefonların satış fiyatlarına bakıldığındaysa bizleri pahalı oyuncakların beklediğini görüyoruz. Peki neden iPhone 15 almalısınız hem de bu fiyatlara rağmen? İşte detaylar…

Pahalı aşklar: Neden iPhone 15 almalısınız?

Türkiye şartlarında yeni bir iPhone modeli satın almak artık herkes için mümkün değil. iPhone 15'in satışa çıkmasına bir kaç gün kaldı ve bir önceki model olacak olan iPhone 14 şu anda 48 bin 304 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa çıktı. Peki iPhone 14'ün gerçekten çok pahalı olduğu bir dönemde bir üst model olacak olan iPhone 15'i satın almak neden mantıklı olabilir?

Öncelikle her geçen gün kur artışları sebebiyle akıllı telefon fiyatları da artıyor. iPhone 15 tanıtımı ardından açıklanacak fiyat o an için pahalı gelebilir. Fakat daha sonrasında artan kur sebebiyle yükselen fiyatlar bize ilk çıktığı günü aratabilir. Bu sebeple iPhone 15'i ilk etapta satın almak mantıklı olabilir.

Son 1 hafta: iPhone 15 için beklemeye değer mi?

İkinci bir husus 2024 yılındaki iPhone lansmanında nelerin ortaya çıkacağını bilemiyor olmak. Çünkü Apple, VisionPro gibi yeni teknolojileri piyasaya sürmekle birlikte katlanabilir telefon patentleri de almaya başladı. Bu önümüzdeki dönemde farklı bir iPhone Serisinin piyasaya sürülmesi anlamına gelebilir. Deneysel bir seri şu anki gibi belirli bir düzene oturan seri kadar performans vermeyebilir.

Üçüncü husussa aslında yeni özellikler. iPhone 15 Serisi ile birlikte birçok özellik tamamen değişiyor. Katı hal butonları, Dynamic Island, işlemci, kamera birçok özellik geliştirilerek karşınıza sunulacak. Öncelikle Apple'ın A16 Bionic çipi ile gelecek olan iPhone 15 buna ek olarak 6.1 inç – OLED 60 Hz yenileme hızına sahip bir ekrana da sahip olacak. Tazeleme hızı düşük olsa da canlı bir ekran bizleri bekliyor.

Bunun yanında içerisindeki yazılım ile birlikte kaliteli işler çıkaran 48 Megapiksel ana kamera, iPhone 14'ün çıkış yaptığı dönemlerdeki "sinema filmi çekilecek telefon" unvanını bir üst tura taşıyacak. Bunların yanında yeni Apple ekosistemi özellikleri de telefonun gücünü arttıracak. Tüm teknik özelliklerin detayı ise aşağıdaki tabloda: