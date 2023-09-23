iPhone 15 Pro'nun titanyum çerçevesi cam çatlaklarına neden oluyor

Apple'ın iPhone 15 serisi, ABD ve Avrupa'da satışa çıktı. iPhone 15 Pro'nun titanyum çerçevesi düşme testinde cam çatlaklarına neden oldu. İşte detaylar...

Akıllı telefon dünyasının en büyük ismi olan Apple, 12 Eylül'de iPhone 15 serisini tanıtarak yine sektörün gündemine oturdu. Ön satışlarda büyük ilgi gören cihaz, Bugün itibarıyla ABD ve Avrupa'da satışa çıktı. Seri ile ilgili videolar da gelmeye başladı.

iPhone 15 Pro titanyum çerçevesi cam çatlaklarına neden oluyor

AppleTrack kanalında yayınlanan bir içerikte iPhone 15 Pro ve iPhone 14 Pro modellerinin düşme testi gerçekleştirildi. İçerikte iki model de defalarca aynı yükseklikten aynı anda bırakıldı. Düşme sayısı arttıkça iki model arasındaki fark ortaya çıktı. İşte video;

Bilindiği üzere Apple, iPhone 15 Pro modellerinin bazı bölümlerini hafif ve oldukça dayanıklı olan titanyum ile kapladı. iPhone 14 Pro'nun kenarları paslanmaz çelikle, iPhone 15 Pro'nun kenarları ise titanyum ile kaplı. Video içeriğindeki düşme testinde iPhone 14 Pro'daki paslanmaz çelik kenar darbelerin çoğunu emiyor. Kendisi çizilmiş olsa da telefonu genel anlamda koruduğu görülüyor.

iPhone 15 Pro Max kutu açılımı!

iPhone 15 Pro modelinin titanyum çerçevesi ise bekleneni veremiyor. Düşme esnasında titanyum şerit oldukça dayanıklı kalıyor. Ancak darbeyi kendinden savuşturduğu için ön ve arka panellerinde çatlaklar meydana geliyor.

iPhone 15 Pro özellikleri