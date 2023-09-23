iPhone 15 Pro Max Kutu Açılımı
ABD ve Avrupa'da satışa çıkan iPhone 15 Pro Max'in kutu açılımı SDN Kurucusu Hakkı Alkan tarafından yapıldı. iPhone 15 Pro Max'in özellikleri ve fiyatları da açıklandı.
Bugün itibarıyla ABD ve Avrupa'da satışa çıkan iPhone 15 Pro Max'i SDN Kurucusu Hakkı Alkan satın aldı ve kutu açılımını yaptı. Apple'ın en güçlü telefonu iPhone 15 Pro Max kutu açılımı sizlerle.
iPhone 15 Pro Max kutu açılımı!
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iPhone 15 Pro Max, bir dizi yeni özellik sunuyor. Ekranı 120 Hz ProMotion teknolojisi ile yüksek yenileme hızına sahip ve 1600 nit parlaklık seviyesini dış mekanlarda 2000 nit'e çıkarabiliyor. Ayrıca LTPO teknolojisi ile 2,000,000: 1 kontrast oranına sahiptir. Bu, görsel deneyimi önemli ölçüde geliştirir.
Telefonun gücünü 3 nanometrelik A17 Pro çipi sağlıyor. Bu çip, A16 Bionic'e göre iki kat daha fazla performans ve dört kat daha fazla verimlilik sunuyor. Ayrıca, makine öğrenimini hızlandırmak için iki kat daha hızlı bir sinir motoruna sahip ve saniyede 35 trilyon işlemi işleyebiliyor.
Kamera sistemi de büyük iyileştirmeler sunuyor. Daha büyük bir ana sensör, düşük ışık performansını artıran yeni kaplama ve telefoto kamerada 5x optik yakınlaştırma gibi özelliklerle donatılmış. Ayrıca, yeni nesil Portre modu, odak ve derinlik kontrolü gibi yazılım özellikleri fotoğrafçılık deneyimini zenginleştiriyor.
Ultra Geniş Bant çip, diğer cihazlarla daha etkili bağlantı ve konum paylaşma imkanı sunar. Ses kalitesi daha gelişmiş bir makine öğrenimi modeli ile güncellenmiş ve Acil SOS çağrıları daha etkili hale getirilmiş. USB-C bağlantı noktası, şarj ve veri aktarımı için kullanılabilir. Ayrıca, çeşitli renk seçenekleri ve 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri ile geliyor.
iPhone 15 Pro Max Türkiye fiyatları şu şekilde:
iPhone 15 Pro Max 256 GB: 76 bin 999 TL
iPhone 15 Pro Max 512 GB: 84 bin 999 TL
iPhone 15 Pro Max 1 TB: 92 bin 999 TL
iPhone 15 Pro Max teknik özellikleri
Ekran6.7 inç – 460 ppi, 2796 x 1290 piksel çözünürlük, 120 Hz ProMotion, Dynamic Island, 2.000.000: 1 kontrast, 2000 nit maksimum parlaklıkBoyut ve Ağırlık159,9 mm uzunluk, 76,7 mm genişlik, 8,25 mm kalınlık – 221 gramTasarımTitanyum gövde, Eylem Butonu, IP68 sertifikası (30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlik)İşlemciApple A17 Pro (2x performans, 4x verimlilik çekirdeği), 6 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural EngineDepolama256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB dahili hafızaBağlantı5G, Uydu Haberleşme, Type-C (10 Gbps'ye kadar USB 3) bağlantı noktası, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, 2. Nesil Ultra Geniş Bant çipi, VoLTEKamera – Ana48 Megapiksel, f/1.78 diyafram, ikinci nesil optik görüntü sabitlemeKamera – Ultra Geniş Açı12 Megapiksel, f/2.2 diyafram, 120 derece görüş alanıKamera – Telefoto12 Megapiksel, f/2.8 diyafram, optik görüntü sabitleme – 5x optik yakınlaştırmaArka Kamera Video4320p@24fps(8K), 2160p@60fps(4K), 1080p@60fpsAğır Çekim VideoSaniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteğiÖn Kamera12 Megapiksel, f/1.9 diyafram, 4K 60 FPS video kaydıDiğer ÖzelliklerHDR10, Dolby Vision, HLG, Acil SOS, Trafik Kazası Algılamaİşletim SistemiiOS 17