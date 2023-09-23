ABD ve Avrupa'da satışa çıkan iPhone 15 Pro Max'in kutu açılımı SDN Kurucusu Hakkı Alkan tarafından yapıldı. iPhone 15 Pro Max'in özellikleri ve fiyatları da açıklandı.

Bugün itibarıyla ABD ve Avrupa'da satışa çıkan iPhone 15 Pro Max'i SDN Kurucusu Hakkı Alkan satın aldı ve kutu açılımını yaptı. Apple'ın en güçlü telefonu iPhone 15 Pro Max kutu açılımı sizlerle.

iPhone 15 Pro Max kutu açılımı!

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iPhone 15 Pro Max, bir dizi yeni özellik sunuyor. Ekranı 120 Hz ProMotion teknolojisi ile yüksek yenileme hızına sahip ve 1600 nit parlaklık seviyesini dış mekanlarda 2000 nit'e çıkarabiliyor. Ayrıca LTPO teknolojisi ile 2,000,000: 1 kontrast oranına sahiptir. Bu, görsel deneyimi önemli ölçüde geliştirir.

Telefonun gücünü 3 nanometrelik A17 Pro çipi sağlıyor. Bu çip, A16 Bionic'e göre iki kat daha fazla performans ve dört kat daha fazla verimlilik sunuyor. Ayrıca, makine öğrenimini hızlandırmak için iki kat daha hızlı bir sinir motoruna sahip ve saniyede 35 trilyon işlemi işleyebiliyor.

Kamera sistemi de büyük iyileştirmeler sunuyor. Daha büyük bir ana sensör, düşük ışık performansını artıran yeni kaplama ve telefoto kamerada 5x optik yakınlaştırma gibi özelliklerle donatılmış. Ayrıca, yeni nesil Portre modu, odak ve derinlik kontrolü gibi yazılım özellikleri fotoğrafçılık deneyimini zenginleştiriyor.

Ultra Geniş Bant çip, diğer cihazlarla daha etkili bağlantı ve konum paylaşma imkanı sunar. Ses kalitesi daha gelişmiş bir makine öğrenimi modeli ile güncellenmiş ve Acil SOS çağrıları daha etkili hale getirilmiş. USB-C bağlantı noktası, şarj ve veri aktarımı için kullanılabilir. Ayrıca, çeşitli renk seçenekleri ve 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri ile geliyor.

iPhone 15 Pro Max Türkiye fiyatları şu şekilde:

iPhone 15 Pro Max 256 GB: 76 bin 999 TL

iPhone 15 Pro Max 512 GB: 84 bin 999 TL

iPhone 15 Pro Max 1 TB: 92 bin 999 TL

iPhone 15 Pro Max teknik özellikleri