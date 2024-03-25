iPhone 15 Pro Max Ekran Onarım Ücreti ve Seçenekleri

Bu yazıda iPhone 15 Pro Max ekran onarım ücreti ile ilgili merak edilen sorulara cevap vermeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi iPhone 15 Pro Max şu an için Apple'ın en pahalı ve en iyi akıllı telefonu olma özelliğine sahip; Apple'ın en pahalı ekranını da taşıdığını söyleyebiliriz.

Dolayısıyla bu denli yüksek fiyatlı bir telefonu kullanan hemen hemen herkesin "ekranı iyi korumak" gibi bir kaygısı vardır. Fakat bazı istenmeyen durumlarda kılıf ve ekran koruyucu gibi aksesuarların da yetersiz kaldığını belirtmekte fayda var.

Apple ekranları zaten Ceramic Shield kaplama sayesinde darbelere ve düşmelere karşı oldukça dayanıklı ancak doğrudan gerçekleşen çok sert darbeler maalesef istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor. iPhone 15 Pro Max ekran değişimi, ekran tamiri ve ekran onarımı gibi konularda ise izleyebileceğiniz birkaç farklı yol var. Öncelikle size iPhone 15 Pro Max ekran özellikleri ve ekran fiyatı konusunda bilgi vereceğiz.

Apple söylediğimiz gibi özellikle amiral gemisi telefonlarında çağımızın en yüksek ekran teknolojilerini kullanıyor. OLED teknolojisini temel alan iPhone 15 Pro Max ekranı 6.7 inç büyüklüğe, 120 Hz tazeleme hızına, Hep Açık Ekran özelliğine, HDR'a 2.000.000: 1 kontrast oranına destek veriyor.

Parlaklık seviyesi ise tipik olarak 1000 nit seviyesinde ama HDR modunda 1600 nit ve en yüksek olarak da 2000 nit seviyeleri görülebiliyor. Aslına baktığınızda iPhone 15 Pro Max ekranı iPhone 14 Pro Max ekranı ile aynı mı soruları aklınıza gelebilir… Evet iPhone 14 Pro Max ekranı ile iPhone 15 Pro Max ekranı aynı mı; aynı fakat çerçeveler farklı.

iPhone 15 Pro Max'te çerçeve biraz daha ince ve bu nedenle uyumluluk söz konusu değil. Dolayısı ile iPhone 15 Pro Max kırık ekran değişimi çıkma iPhone 14 Pro Max ekranı ile yapılamaz. Orijinal veya yan sanayi iPhone 15 Pro Max ekranı kullanmak gerekir.

iPhone 15 Pro Max ekran servis fiyatları

iPhone 15 Pro Max yetkili servis ekran fiyatları kontrol edildiğinde iPhone 15 Pro Max orijinal ekran fiyatının şu an için 14.589 TL seviyesinde olduğu görülmektedir. Teknik olarak aynı özelliklere sahip olduğu için iPhone 14 Pro Max ekran fiyatı da aynı şekildedir. Ancak belirttiğimiz gibi ekranların birbirine uyumluluk gösteremeyeceği bir kasa yapısı söz konusu.

Apple Yetkili Servisi ekran değişimi konusunda güvenebileceğiniz bir adrestir ancak zaman konusu ve sadece ön cam değişimi gibi özel alanlar nedeniyle farklı bir servise yönelmeniz gerekebilir. Servislerin tüm cihazlara bakma zorunlulukları (tablet, saat, telefon, bilgisayar vb.) ve birden fazla arıza tipi ile ilgilenmeleri çoğu zaman hızlı olmayan bir servis süresini ortaya çıkarmakta.

Günümüzde ayrı kalınmaya en az tahammül edilecek cihaz olan telefon söz konusu olduğunda özellikle "hız" konusu önem kazanıyor. Bu da aynı gün ekran değişimi yapan Teknoway gibi firmaların ön plana çıkmasını sağlıyor. 2006 yılından bu yana hizmet veren Teknoway'de tüm iPhone modelleri için aynı gün bir saatte ekran değişimi garantisi verilmektedir.

Apple için geçerli bir diğer durum da örneğin; iPhone 15 Pro Max ön cam çatladı, ön cam kırıldı veya çizik ön cam değiştirme / yenileme gibi talepleri ekran değişimi şeklinde değerlendirmesi. Gerçekten de bakıldığında ekran ile ön cam birbirine fabrika tarafından bütünleştirilmiş tek bir parçadır ancak bu denli yüksek fiyatlı bir parçada ön camın başına gelecek bir sorunda da ekranı komple değiştirmek bir talihsizliktir.

Teknoway'de gerçekleştirebileceğiniz işlemlerden bir diğeri de iPhone 15 Pro Max ekranı değiştirmeden ön camı değiştirme hizmetidir. İşçilik olarak çok daha zor olan bu işlem deneyimli teknik servis teknisyenleri ile ve ileri düzey ekipmanlar kullanılarak gerçekleştirilmelidir.

Teknoway iPhone'da tek ön camı değiştirme konusunda bu güne dek binlerce cihaza hizmet vermiş olup müşteri memnuniyeti olarak en ön sıralarda gelmektedir ve ekran değişimine kıyasla çok çok daha düşük bir maliyet ortaya çıktığından birçok kişi tarafından iPhone 15 Pro Max ön cam kırılması / çatlaması durumlarında tercih edilmektedir.

iPhone 15 Pro Max yan sanayi ucuz ekran

Apple'ın fazlaca tercih edilmesi ve de ekran fiyatlarının genelde yüksek olması genelde hareketli bir yan sanayi sektörünün oluşmasını sağlamıştır ancak özellikle iPhone 14 modelleri ile birlikte yan sanayi seçenekler biraz daha zorlaştı.

Dynamic Island gibi yenilikçi bir teknolojiye yer verilmesi yan sanayi üreticiler tarafında çok daha komplike bir üretimi gerektiriyor ve iPhone 15'te tüm modeller için bu geçerli. Elbette uygun fiyatlı, ucuz, iyi, kaliteli yan sanayi iPhone 15 Pro Max ekranları da bir zaman sonra piyasaya çıkacaktır ancak şu anda cihazınız için en doğrusu orijinal veya orijinal kalitede bir ekran kullanmaktır.

Teknoway'de iPhone 15 Pro Max orijinal ekran fiyatları yetkili servis fiyatlarına kıyasla çok daha uygun fiyatlı olarak tüketicilere sunulmaktadır ve işçilik / yedek parça garantili olarak cihazlara işlem yapılmaktadır.

İster iPhone 15 Pro Max ekran tamiri, ister ön cam yenileme işlemi bir saat gibi bir sürede tamamlanarak cihazların müşteriye teslimi gerçekleştirilmektedir. Böylece günlerce beklemeden en hızlı şekilde iPhone 15 Pro Max ekran tamiri işlemini garantili bir şekilde yaptırabilirsiniz.

Türkiye'nin en iyi iPhone servisi Teknoway'e teknoway.com.tr üzerinden ulaşabilir, iPhone 15 Pro Max güncel ekran değişim fiyatı ne kadar anlık olarak bilgi alabilirsiniz. Teknoway servis merkezine gelen cihazların onarımları aynı gün içerisinde yapılmaktadır.

Kadıköy veya Çekmeköy şubeleri arasından size yakın olanı seçerek aynı gün iPhone 15 Pro Max ekran yenileme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Şehir dışında yaşayan kullanıcılar da yine Teknoway servis merkezi ile görüşme sağlayarak kargo ile cihazlarını iletebilir ve aynı gün ekran değişimi sonrasında iade kargo kodunu çağrı merkezi aracılığıyla öğrenebilirler.

Profesyonel teknik servis anlayışını ve müşteri memnuniyetini ilke edinmiş olan Teknoway'de iPhone 15 Pro Max ile ilgili olarak batarya değişimi, ön cam değişimi, arka kapak değişimi, şarj girişi değişimi, ahize değişimi, kulaklık değişimi, arka kamera camı değişimi, kasa yenileme gibi birçok işlem gerçekleştirilmektedir. Bunun için yapmanız gereken tek şey Teknoway ile iletişime geçmek ve almak istediğiniz hizmeti teknik servis merkezine belirtmektir.

İkinci el cep telefonu alım – satım ihtiyaçlarınız için de iPhone 15 Pro Max ikinci el alım fiyatı konusunda Teknoway'e güvenebilirsiniz. Günlük yoğun alım – satım trafiği sebebi ile kar makasını en düşük seviyede tutan Teknoway iPhone 15 Pro Max alan yerler arasında ilk sırada gelmektedir ve profesyonel teknik servis hizmeti ile birlikte ekspertizli ikinci el cep telefonu alım – satımı ile de sektöre yenilik kazandırmıştır.