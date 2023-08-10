iPhone 14'ün Acil SOS Özelliği ile Orman Yangınından Kurtulan Aile

Soru başlıkta da görüldüğü üzere gayet basit. Ormanda yürüyüş yaptığınızı düşünün. Fakat bir şeyler o gün ters gidiyor ve bir anda dev bir orman yangınının ortasında kalıyorsunuz. Cebinizdeyse sadece iPhone 14 telefonunuz var. Bu cehennemden nasıl kurtulabilirsiniz? İşte bu olayı aynen yaşamış bir aileden iPhone 14'ün Acil SOS özelliği sayesinde yaşadığı kurtuluş mucizesini anlattık…

iPhone 14'ün uydu özelliği, orman yangını ortasındaki aileyi kurtardı!

iPhone 14'ün acil durum özelliği sayesinde bir aile daha hayatta kaldı. Bir iPhone 14 sahibiyseniz acil ve şebekenin çekmediği durumlarda iPhone 14'lerde bulunan Acil SOS uydu telefonu aracılığıyla yetkililerle görüşme şansınız var. Buna benzer bir durumsa Amerikalı bir ailenin başına geldi. O anları eski adıyla Twitter yeni adıyla X hesabından paylaşan Michael J. Miraflor dehşet anlarını anlattı.

Michael J. Miraflor adlı kullanıcının erkek kardeşinin sevgilisi ve kuzeniyle birlikte ailesinin bir orman gezisine çıktıklarıyla başlıyor. Aile bir minibüsün içerisinde (5 kişi) ormanda gezintiye çıkıyor. Fakat aniden kendilerini alevlerin arasında buluyorlar. Gidiş ve geliş yollarının alevler sebebiyle kapanmasıyla birlikte aile minibüsün içerisinde yoğun ve bunaltıcı sıcaklık altında yaşam mücadelesi vermeye başlıyor.

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O sırada şebekelerde ise sorunlar yaşanıyor ve araçtaki 5 kişinin de telefonu çekmiyor. Ancak araçtaki kişilerden biri iPhone 14 sahibi. Telefonunu çıkartıyor ve iPhone ile hayatımıza giren Acil SOS özelliğini kullanıyor. Böylece telefon herhangi bir şebeke kullanmadan direkt olarak uyduya bağlanıyor ve Apple gerekli tüm kolluk kuvvetlerine ve acil durum ekiplerine haber veriyor.

Acil durum hakkındaki transkripti ve kişilerle ilgili bilgileri de aktaran Apple sayesinde 5 kişinin hayatı kurtarıldı. Olay sonrasında paylaşım yapan Michael J. Miraflor iPhone 14'ün Acil SOS özelliği sayesinde hayatta kaldıklarını ve her zaman iPhone kullanmaya devam edeceklerini belirtti.