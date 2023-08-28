iPhone 14 Pro Max, 2023'ün ilk yarısında en çok satılan akıllı telefon oldu

Omdia'nın yayınladığı rapora göre, iPhone 14 Pro Max, 2023'ün ilk yarısında 26,5 milyon adet satarak en çok satılan akıllı telefon oldu. Apple'ın diğer modelleri de listede yer aldı.

Akıllı telefon sektörü, teknoloji dünyasının belki de en sıkı rekabetini barındırıyor. 3,5 milyar akıllı telefon kullanıcısının olduğu tahmin edilen sektörün hacmi ise 1 trilyon dolara yaklaşıyor. Hal böyle olunca üreticiler pastadan pay almak için adeta birbirleriyle yarışıyor.

İphone 14 Pro Max, 2023'ün ilk yarısında en çok satılan akıllı telefon oldu

Omdia, akıllı telefon dünyasının 2023'ün ilk yarısındaki durumuna ilişkin bir rapor yayınladı. En çok satılan telefonların sıralandığı listede Apple'ın bariz bir üstünlüğü göze çarpıyor. Buna göre iPhone 14 Pro Max, 26,5 milyon adet satarak liderliği ele geçirdi.

İkinci ve üçüncü sırada da aynı seriden modeller yer alıyor. İkinci sırada 21 milyonla iPhone 14 Pro yer alırken üçüncü sırayı 16,5 milyonla serinin standart modeli olan iPhone 14 alıyor. Devamında da Apple'ın bir önceki serisinde yer alan iPhone 13 yer buldu.

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Apple ürünlerini beşinci sıradan Samsung Galaxy A14, 12,4 milyon adetle takip ediyor. Samsung'un amiral gemisi serisindeki en güçlü oyuncusu olan Galaxy S23 Ultra ise 9.6 milyon ile altıncı sıradan listeye giriş yaptı. Omdia'nın sektör ile ilgili tahminleri ise şu şekilde;

Küresel akıllı telefon pazarı, ekonomik durgunluk ve ikinci el akıllı telefon pazarının genişlemesi nedeniyle orta ve alt düzey pazarın daralması nedeniyle negatif bir büyüme kaydediyor. Öte yandan premium akıllı telefon pazarı, Apple'ın premium modellerine yönelik yenileme talebinin güçlü kalması nedeniyle istikrarlı bir şekilde artıyor.

Omdia'nın tahminlerine göre akıllı telefon sektöründeki satış adeti düşüş eğilimine devam edecek. Ancak, bu durum amiral gemisi telefonlar için geçerli değil. Rapor, amiral gemisi telefonlardaki satışın artacağını söylüyor. Bu da üst segment ile alt segmentler arasındaki farkın giderek artacağını gösteriyor.