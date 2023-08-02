iPhone 14 Kullanıcıları Pil Sağlığından Şikayetçi

Apple'ın geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iPhone 14 serisi, çıktığı andan itibaren çok konuşuldu. Sahip olduğu özellikler ve tasarımla pek çok kişinin ilgisini çeken iPhone 14 serisi bu kez şikayetlerle gündeme geldi. Kullanıcılar iPhone 14 pil sağlığından fazlasıyla şikayetçi İşte detaylar! Son zamanlarda iPhone 14 serisiyle ilgili şikayetler de önemli bir artış meydana geldi. Bu şikayetlerin nedeni ise pil. Kullanıcılar telefonun piyasaya sürülmesinin üzerinden henüz bir yıl geçmemesine rağmen pil kapasitelerinin yüzde 90 altına düştüğünü söylüyor. İddialara göre şirket, iPhone 15 modellerinde uzun zamandır tercih edilen pil tipini terk edecek. Bunun yerine yeni bir batarya teknolojisine şans verecek. Bu bataryalar ise yapısı itibariyle günümüzde kullanılan Li-ion pillere göre yüzde 15 daha fazla enerji ömrü sunuyor.

Apple'ın geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iPhone 14 serisi, çıktığı andan itibaren çok konuşuldu. Sahip olduğu özellikler ve tasarımla pek çok kişinin ilgisini çeken iPhone 14 serisi bu kez şikayetlerle gündeme geldi. Kullanıcılar iPhone 14 pil sağlığından fazlasıyla şikayetçi İşte detaylar!

iPhone 14 kullanıcıları pil sağlığından şikayet ediyor!

Apple, geçtiğimiz yıl iPhone 14 serisiyle karşımıza çıktı. Akıllı telefon sektöründe gündem olan iPhone 14 modelleri hem özellikleri hem de tasarımıyla dikkatleri çekti. Şimdi ise gözler yakında tanıtılacak olan iPhone 15 serisinde. Ancak bu seri gelmeden önce iPhone 14 kullanıcılarını bıktıran önemli bir sorun var.

Son zamanlarda iPhone 14 serisiyle ilgili şikayetler de önemli bir artış meydana geldi. Bu şikayetlerin nedeni ise pil. Kullanıcılar telefonun piyasaya sürülmesinin üzerinden henüz bir yıl geçmemesine rağmen pil kapasitelerinin yüzde 90 altına düştüğünü söylüyor.

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Tüm bu şikayetler arasında en düşük pil değerinin ise yüzde 87 olduğu görüldü. Normalde iPhone'lardaki pil sorunu genel olarak tüm kullanıcılarını yaşadığı bir sorun. Ancak üzerinden bir yıl dahi geçmeden pil sağlığının yüzde 90'ın altına inmesi kullanıcıları fazlasıyla öfkelendiriyor.

Söz konusu sorunun nedenleri arasında ise çeşitli söylenti dolanıyor. Kimilerine göre bazı bölgelerde aşırı sıcakların pil bozulmalarına neden olduğu yönünde. Kimilerine göre ise kullanılan piller standartları karşılamıyor. Ancak kullanıcılara göre tek bir gerçek var o da pilleri değiştirme ihtiyacının yakın olması.

İddialara göre şirket, iPhone 15 modellerinde uzun zamandır tercih edilen pil tipini terk edecek. Bunun yerine yeni bir batarya teknolojisine şans verecek. Bu bataryalar ise yapısı itibariyle günümüzde kullanılan Li-ion pillere göre yüzde 15 daha fazla enerji ömrü sunuyor.

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