iPhone 14 ile hayat kurtaran Acil SOS özelliği

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle beraber hayat kurtaran özellikler de cep telefonlarımıza kadar yerleşti. Apple'ın iPhone 14 ile hayatımıza soktuğu uydu bağlantısı üzerinden acil SOS özelliği, iki yürüyüşçünün hayatını kurtardı. Yeni Zelanda'da su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan yürüyüşçüler, iPhone 14'ün Acil SOS özelliği sayesinde kurtarıldı.

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle beraber hayat kurtaran özellikler de cep telefonlarımıza kadar yerleşti. Bunun için en iyi örnek, Apple'ın iPhone 14 ile hayatımıza soktuğu uydu bağlantısı üzerinden acil SOS özelliği.

Apple'ın ardından Huawei ve Realme gibi çeşitli Android üreticilerinin de dikkatini çeken bu özellik, şimdiye kadar pek çok hayatın kurtarılmasında önemli rol oynadı. Kısa süre önce ise iki yürüyüşçünün yardımına koştu.

iPhone 'un Acil SOS özelliği, iki yürüyüşçünün hayatını kurtardı!

iPhone'un hayat kurtardığı son ülke Yeni Zelanda oldu. Kaynak tarafından aktarılan bilgilere göre Arthur's Pass Ulusal Parkı'ndaki Arthur Geçidi'nde su seviyesi aniden önemli seviyede yükseldi. Bu da bir tehlike yarattı.

İki yürüyüşçü ise su seviyesi yükseldikten sonra nehir kıyısında mahsur kaldı. Paylaşılan bilgilere göre bu kişiden birisi iPhone 14'ünden uydu üzerinden Acil SOS kullanarak yerel acil yardım servisi ile iletişime geçti ve mahsur kaldıkları yerden kurtarıldılar.

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Yerel acil yardım servisi, yaptıkları ilgili açıklamada bu olayı örnek göstererek insanların bu teknolojiye sahip bir akıllı telefon kullanmaları ve uydu üzerinden Acil SOS seçeneğini aktif etmeleri konusunda tavsiyede bulundu.

Bilmeyenler için uydu üzerinden Acil SOS, deminki olayda olduğu gibi mahsur kalma durumunda veya genel tabirle yardıma ihtiyaç duyulduğunda ve hücresel bağlantının çekmediği durumlarda devreye giren, yardım servisleri ile uydu üzerinden iletişim kurmayı sağlayan bir teknoloji.

iPhone 14 ile birlikte yaygınlaşmaya başlayan ve Android üreticilerine "vay be" dedirten bu teknoloji, gittikçe yaygınlaşıyor. Bu noktada Huawei, geçtiğimiz günlerde tanıttığı Mate 60 Pro ve Mate 60 Pro+ modelleri ile öne çıkıyor.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 14 ile hayatımıza giren uydu üzerinden Acil SOS özelliğini nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.