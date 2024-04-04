iPadOS 17.5 Beta ile iPad'lere Pil Sağlığı Menüsü Geliyor

Apple, resmi olarak iOS 17.5 beta güncellemesi ile birlikte iPadOS 17.5 beta sürümünü de yayınladı. Bu yeni sürüm kapsamında, iPhone'larda uzun süredir bulunan pil sağlığı menüsünün iPad cihazlar için de geleceği konuşuluyor.

Böylece artık iPad kullanıcıları da ilgili menüden maksimum pil kapasitesini ve döngü sayısını rahatlıkla görebilecekler. Teknoloji dünyasında büyük bir heyecanla karşılanan bu haber, tablet sektörü için de oldukça kritik bir gelişme olarak nitelendiriliyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

iPad pil sağlığı menüsü resmen geliyor!

iPadOS 17.5 beta versiyonunun sızdırılan kodlarına göre, iPad'ler yakın zamanda düzenli kullanım halinde pilin vereceği tahmini performansı gösterecek. Böylelikle kullanıcılar pilin istenen verimliliği sağlayıp sağlamadığı hakkında kolayca bilgi sahibi olacak. Bunun yanında batarya hakkında da detaylı olacağı tahmin edilen bir ekran da mevcut olacak.

Fakat bu özelliğin yalnızca iPad Air ve iPad Pro modellerine geleceğini öne sürenler de var. Eğer bu iddialar gerçekten doğru çıkarsa, diğer iPad kullanıcıları bu durumdan pek de hoşnut olmayacaktır. Apple firmasının iPhone modelleri arasında da böyle ayrımlar gözettiğini bildiğimiz için, bu olasılığın gayet yüksek olduğunu söyleyebiliriz. iPadOS 17.5 güncellemesinin resmi olarak mayıs ayı içinde resmi olarak yayınlanması bekleniyor. Günun sonunda, bu gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni nesil iPad cihazlar iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz Apple markalı ürünler kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.