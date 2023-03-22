iPadOS 16.4 Beta yayınlandı! İşte yenilikler

iPadOS 16.4, beta kullanıcıları için yayınlandı. Bu sürüm ile birlikte yeni emojiler geldi. Ayrıca birkaç hata da çözüme kavuştu.

Apple, kısa süre önce iPadOS 16.4 sürümünü, test edilmesi amacıyla Beta kullanıcıları için yayınladı. Yeni sürüm ile beraber pek çok yeni emoji geldi. Aynı zamanda bazı uygulamalardaki can sıkan hatalar da çözüme kavuştu. İşte iPadOS 16.4 Beta güncelleme notları…

iPadOS 16.4 Beta neler getiriyor?

iPadOS 16.4 Beta sürümü ile birlikte hayvanlar, el hareketleri ve nesneler ile ilgili 21 yeni emoji geldi. Öte yandan Hava Durumu uygulaması, artık ekrandaki yazıları sesli bir şekilde okuyan VoiceOver özelliğini desteklemeye başladı.

Yenü sürüm ile birlikte artık ana ekranınızda, web uygulamalarından gelen bildirimleri görebileceksiniz. iPadOS 16.4 Beta, kullanıcıları çileden çıkaran bir hataya da çözüm getiriyor. Notlar uygulamasında Apple Pencil ile çizim yaparken bağlantı kalitesinin düşmesi sonucunda gecikmenin artması sorunu çözüldü.

iOS 16.4 güncellemesi yayınlandı! Neler yeni?

Beta sürümü, kararlı sürüm yayınlanmadan önce son testlerin yapılması amacıyla yayınlanır. Bu nedenle iPadOS 16.4 resmi sürümünün yakın zamanda kullanıma sunulması bekleniyor.

iPadOS 16.4 Beta güncelleme notları

Hayvanlar, el hareketleri ve nesneler ile ilgili 21 yeni emoji eklendi.

Ana Ekrana eklenen web uygulamaları için bildirimler.

Fotoğraflar'daki yinelenen albüm, iCloud Paylaşılan Fotoğraf Arşivi'ndeki yinelenen fotoğraf ve videoları algılama desteğini genişletir.

Hava Durumu uygulamasındaki haritalar için VoiceOver desteği.

Işık yanıp sönmesi veya flaş efektleri algılandığında videoyu otomatik olarak karartmak için erişilebilirlik ayarı geldi.

Notlar uygulamasında çizim yaparken veya yazarken Apple Pencil yanıt hızıyla ilgili bir sorunu düzeldi.

Çocuklardan gelen Satın Almak İçin Sor isteklerinin, ebeveynin cihazında görünmemesine neden olan bir sorun düzeldi.

Akıllı Termostlar, Apple Home ile eşlendiğinde yanıt vermemeye başlamasına neden olan sorunlar giderildi.

Bilinen sorunlar:

11 haneli kurulum kodunu kullanarak bir Matter aksesuarını eşleştirirken bir hata alabilirsiniz.

Matter aksesuarda manuel yazılım güncellemesi denendiğinde, Home yeni bir güncelleme göstermeyebilir.

Madde aksesuarları için yazılım güncelleştirme ekranı, bir güncelleştirme devam ederken yanlış sürüm numarasını görüntüleyebilir.

Aynı aksesuar türünden birden fazla aksesuar türünün aynı ürün yazılımına güncellenmesi durumunda veya bir aksesuar için arka arkaya donanım yazılımı sürümleri varsa, yeni üretici yazılımı güncellemesi sunulmayabilir.

Matter aksesuarları için yazılım güncelleştirmeleri, güncelleştirme zaten yapılmış olsa bile yeniden gösterilebilir.

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