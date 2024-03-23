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iPad Pro (2024) ve iPad Air (2024) Modellerinin Tanıtımı Gecikebilir

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Apple'ın birkaç gün içinde iPad Pro (2024) ve iPad Air (2024) modellerini tanıtması beklentiler arasında. Ancak ortaya çıkan yeni bir sızıntıya bakılırsa, iPad Pro (2024) 12,9 inç OLED ekran üretimi istenen seviyede değil. Bu da Apple'ın ya tanıtımı geciktirmesini ya da yeni iPad Pro modellerini gecikmeli göndermesine neden olacak.

Yeni iPad Pro ekran üretimi aksadı, tanıtım tarihi ne zaman?

Apple, OLED ekranlı ilk iPad için düğmeye uzun süre önce bastı. Tahminlere göre iPad Pro OLED 11,1 ve 12,9 inçlik iki ekran büyüklüğü ile gelecek. OLED ekran üretimi için tek tedarikçiye bel bağlamayan Apple, hem LG hem de Samsung ile anlaştı. iPad Pro 11,1 OLED ekran üretimini üstlenen LG, Mart ayı için yeterli panel üretmeyi başardı.

Samsung ise 12.9 inçlik dev OLED iPad ekranını üretiyor. Ancak Samsung tarafında işlerin yavaş yürüdüğü ortaya çıktı. Şubat ayından beri konuşulan ve bir türlü belli olmayan iPad Pro ve iPad Air tanıtım tarihinin altında da bu ekran üretim sorunları yatıyor. Apple'ın bu anlamda yeni iPad Pro OLED tanıtımını birkaç gün içinde yapması beklentilerden birisi.

Eğer Apple, iPad Pro (2024) modelleri için tanıtım tarihi bu ay içindeyse ilk sevkiyatlar Nisan ayı içinde olacak. Firmanın iPad Pro 11,1 inçlik versiyonu için üretimi Mart sonuna yetiştirme imkanı var. Ancak Samsung'un çok daha büyük bir OLED ekran üretimi yapıyor olması Apple'ı da ikilemde bıraktı.

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Ortaya çıkan sızıntıya bakılırsa Apple, iPad Pro (2024) ve iPad Air (2024) modellerini Nisan ayı başında tanıtsa bile iPad Pro 12,9 inçlik versiyonun satışa çıkışı ABD, Kanada gibi ülkelerde bile Nisan sonunu bulacak.

Artık iPad Pro OLED modellerinin 11,1 ve 12,9 inçlik iki versiyonla geleceği neredeyse kesinleşti. iPad Air modellerinde de ilk defa 10.9 ve 12,9 inçlik iki versiyonun geleceğine de kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Apple'ın yeni iPad Pro ve iPad Air tanıtımı için bir tanıtım hazırlayıp hazırlamayacağı da bilinmiyor. Bazı tahminlere göre Apple, MacBook modellerinde yaptığı gibi bir basın bülteni ile tanıtımı geçiştirecek.

Buna karşın Apple'ın ilk OLED ekranlı iPad Pro (2024) modelleri için şaşalı bir tanıtım yapmasını da bekleyenlerde oldukça fazla. Sizce Apple, yeni iPad Pro OLED ve iPad Air tanıtım tarihi için nasıl bir zaman belirleyecek? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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