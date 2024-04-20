iOS Cihazlarda PlayStation Oyunları Oynanabilecek

Ortaya çıkan son sızıntıya göre, yeni geliştirilen bir emülatör sayesinde PlayStation oyunları iOS cihazlarda rahatlıkla oynanabilecek. Apple'ın retro oyun emülatörlerine tamamen izin vermesinden sonra sayısı artan geliştiriciler, sevilen PlayStation yapımlarını iPhone ve iPad'lere getirmek için kolları sıvadı.

Provenance ismini alacak olan yeni nesil emülatörün, birçok klasik konsol oyununu oynattığı biliniyor. Ancak şimdiye dek App Store'a gelmeyen uygulama, yakında sevenleriyle bulaşacak. Resmi çıkış tarihi ise şu an için belli değil. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

iOS platformu, emülatör sayesinde PlayStation oyunları oynatabilecek

Gameboy, Nintendo, Atari ve Sega oyunlarını başarıyla çalıştıran Provenance emülatörü, PlayStation yapımlarında da oldukça iddialı. App Store politikalarına uydurulması için yoğun olarak uğraş verilen uygulamanın, stabil bir şekilde kullanımı sunulduğu takdirde büyük bir başarı elde etmesi öngörülüyor. Geçtiğimiz günlerde de Delta adlı emülatör iOS platformunda Nintendo oyunlarını çalıştırarak olay yaratmıştı.

Emülatörün ilk etapta hangi PlayStation oyunlarını oynatacağı merakla bekleniyor. Ayrıca önümüzdeki dönemde birçok farklı retro emülatörünün daha piyasaya çıkması gündemde. Böylece iOS platformu yeniden oyun meraklılarının buluşma noktası haline gelebilir. Yaşanan tüm bu gelişmelerin, günün sonunda oyunseverlerin yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni nesil oyun emülatörlerinin geleceği nasıl olacak? Siz PlayStation oyunlarını gerçekten cep telefonunuzda oynamak ister misiniz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.