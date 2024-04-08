Apple WWDC etkinliği, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecanla bekleniyor. 10 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan konferansın en dikkat çekici kısmı, şirketin ana ürünleri için yeni yazılım güncellemelerini tanıtacağı ana sunum olacak. Peki iOS 18 ne zaman yayınlanacak?

iOS 18 ne zaman yayınlanacak? WWDC'de öğreneceğiz

iOS 18, iPhone kullanıcıları arasında heyecan yaratan bir güncelleme olacak gibi görünüyor. Bu güncellemeyle birlikte, iPhone'larda yeni bir tasarım ve yapay zeka özellikleri bekleniyor. Apple'ın yazılım mühendisleri, kullanıcı deneyimini daha da geliştirmek için çeşitli yenilikler getirecekler.

iOS 18'in beta sürümünün ne zaman piyasaya sürüleceği de merak konusu. Genellikle WWDC'nin ardından geliştirici beta sürümleri hemen kullanıma sunulur. Ancak halka açık beta sürümleri biraz daha sonra yayınlanır. Bu süreç, geliştiricilerin yeni özellikleri test etmelerine ve geri bildirimde bulunmalarına olanak tanır. Apple'ın iOS 18'in ilk halka açık beta sürümlerini 1 Temmuz civarında yayınlaması bekleniyor.

Apple, her yıl olduğu gibi iOS 18'in hangi cihazlara yüklenebileceğini de duyuracak. Eski iPhone modellerinin desteklenmeye devam edip etmeyeceği büyük bir merak konusu. Ancak, genellikle Apple, en azından birkaç nesil önceki iPhone'ları desteklemeye devam eder, böylece daha eski telefonları kullanan kullanıcılar da yeni özelliklerden yararlanabilir.

Gmail'e işlevsel bir yapay zeka özelliği geliyor

iOS 18'in ne gibi özellikler sunacağı henüz net değil, ancak bazı söylentilere göre, büyük bir yeniden tasarımın yanı sıra Apple Haritalar ve yapay zeka konusunda iyileştirmeler olabilir.

Son olarak, iOS 18'in resmi sürümünün ne zaman yayınlanacağı da merak konusu. Bu genellikle Apple'ın yeni iPhone modellerini duyurmasından hemen sonra gerçekleşir. Bu da büyük olasılıkla Ekim 2024'te gerçekleşecek.