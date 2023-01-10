iOS 17 ve iPadOS 17 ile bizi neler bekliyor?

Apple, bu yıl düzenleyeceği WWDC konferansında iOS 17, iPadOS 17 ve macOS 14 sürümlerini tanıtacak. İşte yeni sürümler ile ilgili sızıntılar.

Apple, bu yıl gerçekleştireceği WWDC konferansında macOS 14, iOS 17 ve iPadOS 17 sürümlerini tanıtacak. Sizler için macOS 14, iOS 17 ve iPadOS 17 ile ilgili sızıntıları derledik.

iOS 17 ve iPadOS 17 beklentileri karşılayamayabilir

Mark Gurman'ın haber bültenine göre Apple genelindeki ekipler, Reality Pro olarak adlandırıldığı iddia edilen kulaklığının Mayıs ayına kadar duyurulması için çalışmaları hızlandırdı. Yeni cihazın 2023 sonuna kadar piyasaya sürüleceğinin tahmin edildiğini belirtmekte fayda var.

Bu yıl karma gerçeklik üzerine yoğunlaşan Apple, WWDC etkinliğinde AR/VR teknolojilerini ön plana çıkaracak. iOS, iPadOS ve macOS için radikal değişiklikler yapılması beklenmiyor.

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Kod adı Dawn olacağı belirtilen iOS 17 ve iPadOS 17, bu yılın sonlarında daha az hata ile ve bazı değişiklikler ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Karma gerçeklik cihazının yazılımı olan xrOS desteğinin vurgulanacağını belirten Gurman, "Bu yıl Apple için dönüm noktası olacak." dedi.

macOS 14'ün kod adının ise Sunburst olacağı belirtiliyor. Analistler, macOS işletim sisteminde iOS ve iPadOS'taki gibi widget sisteminin kullanılacağını tahmin ediyor.

Mac kilit ekranı, 2001'de Mac OS X'in ilk çıkışından bu yana neredeyse hiç değişmedi. Şirketin macOS tasarımında köklü değişikliğe gideceği düşünülüyor.

Siz sızıntılar hakkında ne düşünüyorsunuz? iOS 17 ve iPadOS 17 ile ilgili beklentileriniz neler? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.