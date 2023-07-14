WWDC 2023'ün ardından iOS 17 için birçok yeni özellik duyuruldu. Google da aynı şekilde Android 14'ün son beta sürümü olan Beta 4'ü kullanıcılara sundu. iOS 17 ve Android 14 ile birlikte birçok yeni emoji gelebilir. Emojipedia, Dünya Emoji Günü'nde yeni emojilerin resimlerini yayınladı. Bu emojilerle birlikte mevcut olan 3600'den fazla emoji sayısı da artırılacak.

WWDC 2023'ün ardından iOS 17 için birçok yeni özellik duyuruldu. Hatta geçtiğimiz günlerde iOS 17'nin herkese açık beta sürümü yayınlandı. Google da aynı şekilde Android 14'ün son beta sürümü olan Beta 4'ü kullanıcılara sundu. Final sürümleri yayınlanmadan önce işletim sistemleri ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Öyle ki iOS 17 ve Android 14 ile birlikte karşımıza birçok yeni emoji gelebilir.

İşte iOS 17 ve Android 14 ile gelen yeni emojiler!

17 Temmuz Pazartesi günü Dünya Emoji Günü'nün gerçekleşmesiyle birlikte Emojipedia, kullanıcıların yakında parmaklarının ucunda olabilecek bazı yeni emojilerin resimlerini yayınladı. Bunlar arasında misket limonu, yatay hareket eden 'hayır' anlamında bir kafa, dikey hareket eden 'evet' anlamında bir kafa, efsanevi Phoenix kuşu, cinsiyetten bağımsız dört aile emojisi yer alıyor.

Bu emojilerle birlikte mevcut olan 3600'den fazla emoji sayısının da artırılması bekleniyor. Emoji 15.1'deki yeni emoji adaylarının listesi, çeşitli cilt tonlarını ve cinsiyet değişkenlerini hesaba kattığınızda genişliyor. Emojipedia'da gördüğünüz emoji resimlerinin nihai tasarımlar olmadığını da hatırlatalım. Yani şirketler bu emojileri eklemeden önce kendi tasarımlarına göre değişiklik yapabilir.

Örnekler, Emojipedia'nın Emoji Tasarım Başkanı Joshua Jones tarafından Apple emoji setinden etkilenerek oluşturuldu. Tasarım değişiklikleri yapmak Apple ve Google gibi her bir şirketin kendi sorumluluğundadır. Belirli bir yönü belirten 108 yeni emoji olacak. Hepsi mevcut altı kişi emojisinden gelecek: Yürüyen Kişi, Koşan Kişi, Diz Çöken Kişi, Beyaz Bastonlu Kişi, Tekerlekli Sandalyedeki Kişi ve Akülü Tekerlekli Sandalyedeki Kişi.

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Tasarımlar nihai olmasa ve Apple ve Google gibi satıcılar tarafından değiştirilebilse de, bir emoji onaylanmaya hazır olduğunda, reddedilmesi alışılmadık bir durumdur. Eylül ayında Unicode tarafından onaylandıktan sonra emojiler, iOS ve Android ile kullanılmak üzere geliştiriliyor. Sonunda, bir yazılım güncellemesinin parçası olarak gönderilecekler.

Ancak bu güncellemeler genellikle hemen yayınlanmaz. Örneğin Apple, emoji envanterini geçtiğimiz Mart ayında iOS 16.4'ün piyasaya sürülmesiyle güncelledi. Yani yeni emojiler Eylül ayında onaylanacak olsa da, iOS için hemen yayınlanmayabilir. iOS 17'nin Eylül ayında, yeni iPhone modellerinin tanıtıldığı sıralarda piyasaya sürülmesi beklenirken, Apple genellikle yeni sürüm kullanıma sunulduktan sonra bir güncelleme bekler.

Peki siz iOS 17 ve Android 14 ile gelecek birçok yeni emoji hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.