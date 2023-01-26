iOS 17'nin ilk detayları belli oldu: iPhone'lara yeni uygulama geliyor!

Apple'ın iPhone 15 serisiyle tanıtacağı iOS 17 güncellemesi için ilk detaylar belli oldu! iPhone'lar için yeni uygulama geliyor.

Apple, birkaç gün önce son güncellemesi olan iOS 16.3 sürümünü iPhone'lar için yayınladı. Bu sırada teknoloji devinin iPhone 15 serisiyle birlikte tanıtacağı iOS 17 için de ilk detaylar gelmeye başladı. Peki, güncellemede iPhone kullanıcılarını neler bekliyor? Habere göz atalım.

iOS 17 güncellemesinde verimlilik ön planda olacak

iOS 17 güncellemesinde arayüz için büyük çaplı bir değişim görünmüyor. Fakat yeni güncellemeyle birlikte iPhone modellerinde artık Apple'ın Reality Pro AR/VR kulaklığını senkronize etmek için yeni bir uygulama olacak. Bu yeni uygulamanın Watch uygulaması ile benzerlik göstermesi bekleniyor.

Teknoloji devi, genel olarak verimliliği ön planda tutarak diğer uygulamaları için değişiklikler yapacak. Home uygulaması ve Find My için de yeni ve ince detaylar gelmesi bekleniyor.

iOS 16.3 yayınlandı! İşte iPhone'ların yeni özellikleri

Arayüz konusunda akıllı telefonlar için büyük değişiklikler olmasa da Music ve Mail için birçok yenilik ve eş zamanlı olarak özellik de bekleniyor. Kaynağa göre Apple, her iki uygulama için de daha kolay bir kullanım deneyimi sağlayacak.

Öte yandan iOS 17 güncellemesi için Anımsatıcı ve Dosyalar için de iyileştirme bekleniyor. Fakat iki uygulama için de iyileştirmelerin hangi alanda yapılacağı henüz belirsiz.

Ek olarak iOS 17 güncellemesinin iPhone 15 serisiyle gelecek olmasıyla ikisi arasında optimize edilmiş bazı özellikler de olacak. iOS güncellemesinde, iPhone 15 serisinin bütün modellerinde yer alacak Dinamik Ada'yı çalıştıracak. Bu şekilde yeni modellerin tasarımı için de çentiğin tamamen kalkacağı ortaya çıkıyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? iOS 17 güncellemesinden beklentileriniz ve olmasını istediğiniz yenilikler neler? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.