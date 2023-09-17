iOS 17 ne zaman çıkacak? İşte saati!
iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 ve tvOS 17 yarın herkes için sunulacak. Peki iOS 17 Türkiye'de saat kaçta sunulacak?
İlk olarak Haziran ayında Apple'ın Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC 23) duyurulan iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 ve tvOS 17 yarın herkes için sunulacak. Peki iOS 17 Türkiye'de saat kaçta sunulacak?
iOS 17 ne zaman çıkacak? İşte saati!
iOS 17; Telefon, FaceTime ve Mesajlar için yeni özelliklerin yanı sıra diğer uygulamalar için küçük iyileştirmeler ve bu yıl içinde günlük tutma için gelecek yepyeni bir uygulama içeriyor. Diğer güncellemelerin yanı sıra iPadOS 17, özelleştirmeler ve widget'lar da dahil olmak üzere Apple'ın iOS 16 ile iPhone'a getirdiği güncellenmiş Kilit Ekranını yansıtan yeni bir Kilit Ekranı deneyimi ekliyor.
iOS 17 çıkış tarihi ve saati
iOS 17 ve iPadOS 17, 5 Haziran'daki WWDC açılış konuşmasının hemen ardından Apple'ın geliştirici programının kayıtlı üyeleri için kullanıma sunuldu ve Apple, 12 Temmuz'da ilk halka açık betaları yayınladı.
Apple, 12 Eylül Salı günü Wonderlust etkinliğinde iOS 17 ve iPadOS 17'nin 18 Eylül Pazartesi günü yayınlanacağını duyurdu. watchOS 10 ve tvOS 17 de o tarihte piyasaya sürülürken, macOS Sonoma ertesi hafta 26 Eylül Salı günü gelecek.
Apple, iOS 17 sürümü için kesin bir zaman açıklamamış olsa da, bu tür güncellemeler genellikle Pasifik Saat diliminde sabah 10: 00 civarında geliyor. iOS 17 dünya çapında yaklaşık olarak aşağıdaki zamanlarda mevcut olacak:
Honolulu, Hawaii — 07: 00 HAST
Anchorage, Alaska — 09: 00 AKDT
Cupertino, Kaliforniya — 10: 00 PDT
Phoenix, Arizona — 10: 00 MST
Vancouver, Kanada — 10: 00 PDT
Denver, Colorado — 11: 00 MDT
Dallas, Teksas — 12: 00 öğlen CDT
New York, New York — 13: 00 EDT
Toronto, Kanada — 13: 00 EDT
Halifax, Kanada — 14: 00 ADT
Rio de Janeiro, Brezilya — 14: 00 BRT
Londra, Birleşik Krallık — 18: 00 BST
Berlin, Almanya — 19: 00 CEST
Paris, Fransa — 19: 00 CEST
Cape Town, Güney Afrika — 19: 00 SAST
Moskova, Rusya — 20: 00 MSK
Helsinki, Finlandiya — 20: 00 EEST
İstanbul, Türkiye — 20: 00 TRT
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri — 21: 00 GST
Delhi, Hindistan — 22: 30 İST
Jakarta, Endonezya — 12: 00 WIB ertesi gün
Şangay, Çin — 01: 00 Ertesi gün CST
Singapur — 01: 00 Ertesi gün SGT
Perth, Avustralya — 01: 00 Ertesi gün AWST
Hong Kong — 01: 00 Ertesi gün HKT
Seul, Güney Kore — 02: 00 Ertesi gün KST
Tokyo, Japonya — 2: 00 Ertesi gün JST
Adelaide, Avustralya — 02: 30 Ertesi gün ACST
Sidney, Avustralya — 3: 00 Ertesi gün AEST
Auckland, Yeni Zelanda — 05: 00 Ertesi gün NZST
iOS 17 alacak iPhone modelleri
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE (2. nesil veya daha yeni)
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iPadOS 17 alacak iPad modelleri
12.9 inç iPad Pro (2. nesil ve daha yeni modeller)
10.5 inç iPad Pro
11 inç iPad Pro (1. nesil ve daha yeni modeller)
iPad Air (3. nesil ve daha yeni modeller)
iPad (6. nesil ve daha yeni modeller)
iPad mini (5. nesil ve daha yeni modeller)
watchOS 10 alacak Apple Watch modelleri
Apple Watch Series 4
Apple Watch Series 5
Apple Watch SE
Apple Watch Series 6
Apple Watch Series 7
Apple Watch Series 8
Apple Watch Series 9
Apple Watch Ultra
Apple Watch Ultra 2
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Apple TV HD
Apple TV 4K
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Mac mini 2018 ve daha yeni modeller
MacBook Pro 2018 ve daha yeni modeller