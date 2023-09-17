iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 ve tvOS 17 yarın herkes için sunulacak. Peki iOS 17 Türkiye'de saat kaçta sunulacak?

İlk olarak Haziran ayında Apple'ın Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC 23) duyurulan iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 ve tvOS 17 yarın herkes için sunulacak. Peki iOS 17 Türkiye'de saat kaçta sunulacak?

iOS 17 ne zaman çıkacak? İşte saati!

iOS 17; Telefon, FaceTime ve Mesajlar için yeni özelliklerin yanı sıra diğer uygulamalar için küçük iyileştirmeler ve bu yıl içinde günlük tutma için gelecek yepyeni bir uygulama içeriyor. Diğer güncellemelerin yanı sıra iPadOS 17, özelleştirmeler ve widget'lar da dahil olmak üzere Apple'ın iOS 16 ile iPhone'a getirdiği güncellenmiş Kilit Ekranını yansıtan yeni bir Kilit Ekranı deneyimi ekliyor.

iOS 17 çıkış tarihi ve saati

iOS 17 ve iPadOS 17, 5 Haziran'daki WWDC açılış konuşmasının hemen ardından Apple'ın geliştirici programının kayıtlı üyeleri için kullanıma sunuldu ve Apple, 12 Temmuz'da ilk halka açık betaları yayınladı.

Apple, 12 Eylül Salı günü Wonderlust etkinliğinde iOS 17 ve iPadOS 17'nin 18 Eylül Pazartesi günü yayınlanacağını duyurdu. watchOS 10 ve tvOS 17 de o tarihte piyasaya sürülürken, macOS Sonoma ertesi hafta 26 Eylül Salı günü gelecek.

Apple, iOS 17 sürümü için kesin bir zaman açıklamamış olsa da, bu tür güncellemeler genellikle Pasifik Saat diliminde sabah 10: 00 civarında geliyor. iOS 17 dünya çapında yaklaşık olarak aşağıdaki zamanlarda mevcut olacak:

Honolulu, Hawaii — 07: 00 HAST

Anchorage, Alaska — 09: 00 AKDT

Cupertino, Kaliforniya — 10: 00 PDT

Phoenix, Arizona — 10: 00 MST

Vancouver, Kanada — 10: 00 PDT

Denver, Colorado — 11: 00 MDT

Dallas, Teksas — 12: 00 öğlen CDT

New York, New York — 13: 00 EDT

Toronto, Kanada — 13: 00 EDT

Halifax, Kanada — 14: 00 ADT

Rio de Janeiro, Brezilya — 14: 00 BRT

Londra, Birleşik Krallık — 18: 00 BST

Berlin, Almanya — 19: 00 CEST

Paris, Fransa — 19: 00 CEST

Cape Town, Güney Afrika — 19: 00 SAST

Moskova, Rusya — 20: 00 MSK

Helsinki, Finlandiya — 20: 00 EEST

İstanbul, Türkiye — 20: 00 TRT

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri — 21: 00 GST

Delhi, Hindistan — 22: 30 İST

Jakarta, Endonezya — 12: 00 WIB ertesi gün

Şangay, Çin — 01: 00 Ertesi gün CST

Singapur — 01: 00 Ertesi gün SGT

Perth, Avustralya — 01: 00 Ertesi gün AWST

Hong Kong — 01: 00 Ertesi gün HKT

Seul, Güney Kore — 02: 00 Ertesi gün KST

Tokyo, Japonya — 2: 00 Ertesi gün JST

Adelaide, Avustralya — 02: 30 Ertesi gün ACST

Sidney, Avustralya — 3: 00 Ertesi gün AEST

Auckland, Yeni Zelanda — 05: 00 Ertesi gün NZST

iOS 17 alacak iPhone modelleri

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. nesil veya daha yeni)

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iPadOS 17 alacak iPad modelleri

12.9 inç iPad Pro (2. nesil ve daha yeni modeller)

10.5 inç iPad Pro

11 inç iPad Pro (1. nesil ve daha yeni modeller)

iPad Air (3. nesil ve daha yeni modeller)

iPad (6. nesil ve daha yeni modeller)

iPad mini (5. nesil ve daha yeni modeller)

watchOS 10 alacak Apple Watch modelleri

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

tvOS 17 alacak Apple TV modelleri

Apple TV HD

Apple TV 4K

macOS Sonoma alacak Mac, MacBook ve iMac modelleri

iMac 2019 ve daha yeni modeller

Mac Pro 2019 ve daha yeni modeller

iMac Pro 2017

Mac Studio 2022 ve daha yeni modeller

MacBook Air 2018 ve daha yeni modeller

Mac mini 2018 ve daha yeni modeller

MacBook Pro 2018 ve daha yeni modeller