iOS 17 ile Kestirmeler uygulamasında neler değişti?

iOS 17, iPadOS 17 ve watchOS 10 ile birlikte kullanıcılara birçok yeni özellik sunuyor. Kestirmeler uygulamasında yapılan güncellemeler ve yeni komutlar hakkında detaylı bilgi veriliyor.

iOS 17, iPadOS 17 ve watchOS 10 nihayet herkesin kullanımına sunuldu. Güncelleme, iMessage, FaceTime ve NameDrop'ta iyileştirmeler gibi birçok yeni özellikle birlikte geliyor. iOS 17 özellikleri içeriklerinde pek bahsedilmese de "Kestirmeler" uygulamasına pek çok yeni işlevsellik de getiriyor. Apple, Kestirmeler uygulamasındaki yeni olan her şeyi vurgulayan ayrıntılı bir belge yayınladı.

iOS 17 ile Kestirmeler uygulamasında ne değişti?

Apple, Kestirmeler uygulamasını "uygulamalarınızla bir veya daha fazla görevi tamamlamanın hızlı bir yolu" olarak tanımlıyor. Kullanıcılar, yerel iOS özelliklerinin yanı sıra üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonları kullanarak otomasyonlar oluşturmak için sonsuz olanaklara sahip.

iOS 17, watchOS 10 ve macOS Sonoma (26 Eylül'de kullanıma sunulacak) ile kullanıcıların kullanımına daha da fazla özellik sunuluyor. Örneğin, artık bir ses dosyasını metne dönüştürmek, alarmları silmek, belgeleri taramak veya Time Machine yedeklemesi oluşturmak için kestirmeler oluşturabilirsiniz. İşte bunların da dahil olduğu, güncellemelerle birlikte sunulan yeni komutların listesi:

Sesi Metne Dönüştür, bir ses dosyasından metin oluşturur.

Alarmları Sil, belirtilen alarmları saatten kaldırır.

Uyku Alarmını Düzenle, bir sonraki uyku alarmını atlar veya atlanan bir uyku alarmını yeniden etkinleştirir.

Kamerayı Aç, Kamera uygulamasını "Selfie" gibi belirli bir çekim modunda açar.

Koleksiyonu Aç, Fotoğraflar uygulamasının "Yerler" gibi belirli bir bölümüne gider.

Parolaları Göster, iOS'ta Ayarlar'da ve macOS'ta Sistem Ayarları'nda Parolalar'a gider.

Egzersizi bitir, mevcut egzersiz seansınızı iOS ve watchOS'ta tamamlar.

Belgeyi Tara, bir görüntüyü yakalar ve onu iOS'taki Dosyalar uygulamasına kaydeder.

Geçerli Zamanlayıcıyı Başlat, Zamanlayıcıyı Duraklat, Zamanlayıcıyı Devam Ettir ve Zamanlayıcıyı İptal Et seçenekleri artık mevcut.

Kronometreyi Başlat, Kronometreyi Turla, Kronometreyi Durdur ve Kronometreyi Sıfırla artık destekleniyor.

Time Machine Yedeklemesini Başlatma, macOS'ta Time Machine ile verilerinizi yedeklemeyi başlatır veya durdurur.

iOS 17'nin gizli 10 özelliği!

Apple, iOS 17 ile birlikte radikal olmasa da bazı değişiklikler yaptı. Kişi posterleri, yeni AirDrop özellikleri, duvar kağıdı ve özelleştirme seçenekleri ile birlikte çekici bir arayüz sunan iOS 17, üstte saydığımız Kestirmeler özellikleriyle birlikte bir güvenlik güncellemesiyle aynı olmadığını bizlere gösterdi. Tabii iOS 17.x sürümleri ile birlikte daha fazla yenilik cihazlara eklenebilir.

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