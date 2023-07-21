iOS 17'den neler bekleniyor? İşte iOS 17 hakkında bilinenler

Apple, 6 Haziran'da düzenlediği WWDC 2023 lansmanında iOS 17'yi tanıttı. iPhone kullanıcılarının merakla beklediği yeni sürüm, şu anda test aşamasında. Önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak iOS 17 hakkında birçok sızıntı bilgi ortaya çıkıyor.

iPhone'ların iOS 17 ile kazanacağı yenilikler

iOS 17 test sürüşü devam ediyor. iOS 17 Public Beta şu anda test kullanıcılarına sunuldu. Boyut olarak oldukça büyük olması beklenen iOS sürümünde bazı detaylar dikkatleri çekiyor. iOS 17 ne zaman kullanıma sunulacak? Hangi modellerde kullanılacak? Neler bekleniyor? İçeriğimizde iOS 17 hakkında bilinenlerden bahsettik.

Beklenen yenilikler

Sesli Mesajlar

iOS 17 sesli mesaj özelliğini daha işlevsel hale getiriyor. iOS 17 ile birisi sizi arayıp sesli mesaj bıraktığında, kilit ekranınızda canlı bir transkript görüntülenebilir. Eğer mesajda söylemeye değer bir şeyler varsa, hemen ve orada yanıtlayabilirsiniz.

Widget'lar

Her yeni güncellemede ana ekran ve kilit ekranındaki widget'lar yeni bir görünüme sahip olur. Ancak Apple, onları daha kullanışlı hale getiriyor. Artıkir uygulamayı açmadan hatırlatıcıları işaretleyebilir, müzik çalmayı kontrol edebilir, HomeKit cihazlarını etkinleştirebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Klavye güncellemeleri

Otomatik düzeltme, yazmak istenen sözlükleri daha iyi tahmin edebilen yeni bir makine öğrenimi modeli olarak uzun bir zamandır akıllı telefonlarda kullanılıyor. Apple, yeni sürümle birlikte sözcükleri daha hızlı tamamlamak ve bazı durumlarda tam cümleleri doldurmak için sadece boşluk çubuğuna dokunmanız yeterli olacak bir güncelleme getiriyor.

Bekleme Modu

Bekleme Modu, ilk bakışta Apple Watch'ta bulunan gece moduyla benzerlik gösteriyor.. Telefonunuzu yatay yönde bir şarj cihazına yerleştirdiğinizde, tam ekran bir görüntüyü etkinleştirerek takvim, saat, hava durumu ayrıntıları ve hatta Canlı Etkinlikler gibi bilgileri size sunacak.

Apple TV ile FaceTime

FaceTime'da Sesli ve Görüntülü Mesajlar: FaceTime artık sesli ve görüntülü mesajları destekliyor, böylece kullanıcılar meşgul olduklarında mesaj bırakabiliyor ve daha sonra geri dönerek bunları dinleyebiliyor. FaceTime aramaları ayrıca tepkiler adı verilen animasyonlarla daha eğlenceli hale getiriliyor. Ayrıca, Apple TV 4K'ya yapılan bir güncellemeyle FaceTime, televizyon ekranında da kullanılabilecek.

NameDrop

AirDrop benzeri veri aktarma yöntemi olan NameDrop,, cihazların bir araya getirilerek fotoğraf ve videoların kolayca paylaşılmasını sağlıyor. Büyük dosyalar Wi-Fi üzerinden aktarılıyor ve paylaşılan uygulama deneyimleri başlatılabiliyor.

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iOS 17 ne zaman kullanıma sunulacak?

Apple, geleneksel olarak yeni sürümlerini, yeni nesil iPhone modelleriyle birlikte kullanıma sunuyor. Gelen bilgilere göre şirket, bu geleneği bozmayacak. Bilindiği üzere Apple iPhone'larını her yıl eylül ayında tanıtıyor. Önemli kaynaklara göre iOS 17'yi kullanıma sunacak ve iPhone 15 serisini tanıtacak etkinlik, 11 Eylül veya 18 Eylül'de gerçekleştirilecek.

iOS 17 alacak iPhone modelleri

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. jenerasyon ve sonrası)