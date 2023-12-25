iOS 17.3 ile Gelen Yeni Özellik: Çalınan Cihaz Koruması

iOS 17.3 ile birlikte iPhone'ları korumak için yeni bir özellik geliyor. Özellikle sıkça yaşanan kaybolma, çalınma gibi durumlarda işe yarayan bu özelliğin adı "Çalınan Cihaz Koruması". Ancak bu özellik gerçekten faydalı mı? Bu özelliği iOS 17.3 ile birlikte kullanmaya başlamak doğru bir tercih mi? İşte konuyla ilgili çıkan haberler ve detayları…

iPhone "Çalınan Cihaz Koruma" özelliğini gerçekten kullanmanız gerekli mi?

Apple ilk kez iOS 17.3 Beta sürümü ile bu özelliği kullanıcılarına sundu. iPhone sahiplerinin telefonlarının çalınması durumunda korunması sağlayan bu özellik tartışmalara da konu oldu. Bir grup "gerekli" derken bir diğer grup ise özellik hakkında daha farklı yorumlar yapıyor. iPhone "Çalınan Cihaz Koruma" özelliği hakkındaki ilk haberimizi okumak için buraya tıklayınız.

Bu özellik aslında ilk olarak bar gibi ortamlarda sürekli yaşanan hırsızlıklar ile birlikte gündeme geldi. Tabi bunlara ek olarak bir de aslında sadece telefonunu kaybedenler de var. Tüm bunlar kimsenin yaşamak istemeyeceği talihsiz durumlardan. Bu sebeple gelen yeni özellik oldukça beğeni topladı.

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Hırsızlar toplu alanlarda ilk başta çalmayı hedefledikleri iPhone'ların sahiplerine odaklanıyor. ve ardından telefonların şifrelerini öğreniyor. Şifre sayesinde cihazları çalan şahıslar hemen iCloud şifresini değiştiriyor ve daha sonrasında cihazın bulunmasını önlüyor. Fakat bu yeni özellik ile birlikte iPhone modelleri ev ve iş yeri gibi güvenli seçilen adresler haricindeki iCloud şifre değişimlerinde FaceID taraması yapıyor.

Peki bu özellik gerçekten doğru çalışıyor mu? Öncelikle şunu söylemekte fayda var konum özelliklerinin ve ayarlarının doğru yapıldığını varsaydığımızda evet doğru çalışıyor. Ancak dediğimiz gibi sizin ayarlamaları doğru yapmanız gerekli.

İPhone "Çalınan Aygıt/Cihaz Koruma" özelliği nasıl açılır?

iPhone'unuzda iOS 17.3 beta sürümünü çalıştırdığınızdan emin olun

Ayarlar uygulamasını açın

Aşağı kaydırın ve Face ID & Passcode (veya Touch ID & Passcode) öğesine dokunun

Şimdi Çalınan Cihaz Koruması altında Korumayı Aç öğesine dokunun.