iOS 17.1.1 yayınlandı: Can sıkan sorunlar çözülüyor!
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Apple kısa bir süre önce can sıkan sorunları ortadan kaldıran iOS 17.1.1 güncellemesini kullanıma sundu. İşte ayrıntılar!
Eylül ayında iOS 17 sürümünü kullanıcıların beğenisine sunan Apple, yeni işletim sistemi sürümünün daha da kusursuz bir hal alması için belirli aralıklarla yeni güncellemeler yayınlıyor. Marka son olarak can sıkan sorunları ele alan iOS 17.1.1 güncellemesini kullanıma sundu. Peki yeni yapı neler sunuyor?
iOS 17.1.1 güncellemesi neler sunuyor?
Kısa süre önce yayınlanan iOS 17.1.1 güncellemesi öncekilerle kıyaslandığında büyük bir yama değil. Fakat buna rağmen kullanıcı deneyimini artıran birkaç önemli düzeltmeyi kullanıcılara sunuyor. Yeni güncelleme ile gelen en dikkat çeken değişiklik iPhone 15 modellerinin özellikle BMW marka araçlarda kablosuz şarj edildikten sonra Apple Pay ve diğer NFC özelliklerini kullanamaması sorununun düzeltilmesi oldu.
iOS 17.1.1 güncelleme günlüğüne aşağıdan ulaşabilirsiniz:
Bu güncelleme, aşağıdakiler de dahil olmak üzere iPhone'unuz için hata düzeltmeleri sunar:
Nadir durumlarda, belirli arabalarda kablosuz şarj edildikten sonra iPhone 15 modellerinde Apple Pay ve diğer NFC özelliklerinin kullanılamaması
Hava Durumu Kilitli ekran araç takımında kar yağışının doğru şekilde gösterilememesi
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Güncellemeyi deneyimleyen modeller ise şöyle;
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE (2. nesil veya daha yeni)
iOS 17.1.1 güncellemesi nasıl indirilir?
iPhone cihazınızdan "Ayarlar" menüsüne girin. Ardından "Genel" sekmesine giriş yapın. En üst tarafta yer alan "Yazılım Güncelleme" sekmesine tıklayın ve cihazınız denetleme işlemini gerçekleştirsin. Ardından iOS 17.1.1 sürümünü indirip, kurabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.
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