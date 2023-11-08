iOS 17.1.1 yayınlandı: Can sıkan sorunlar çözülüyor!

Eylül ayında iOS 17 sürümünü kullanıcıların beğenisine sunan Apple, yeni işletim sistemi sürümünün daha da kusursuz bir hal alması için belirli aralıklarla yeni güncellemeler yayınlıyor. Marka son olarak can sıkan sorunları ele alan iOS 17.1.1 güncellemesini kullanıma sundu. Peki yeni yapı neler sunuyor?

iOS 17.1.1 güncellemesi neler sunuyor?

Kısa süre önce yayınlanan iOS 17.1.1 güncellemesi öncekilerle kıyaslandığında büyük bir yama değil. Fakat buna rağmen kullanıcı deneyimini artıran birkaç önemli düzeltmeyi kullanıcılara sunuyor. Yeni güncelleme ile gelen en dikkat çeken değişiklik iPhone 15 modellerinin özellikle BMW marka araçlarda kablosuz şarj edildikten sonra Apple Pay ve diğer NFC özelliklerini kullanamaması sorununun düzeltilmesi oldu.

iOS 17.1.1 güncelleme günlüğüne aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Bu güncelleme, aşağıdakiler de dahil olmak üzere iPhone'unuz için hata düzeltmeleri sunar:

Nadir durumlarda, belirli arabalarda kablosuz şarj edildikten sonra iPhone 15 modellerinde Apple Pay ve diğer NFC özelliklerinin kullanılamaması

Hava Durumu Kilitli ekran araç takımında kar yağışının doğru şekilde gösterilememesi

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Güncellemeyi deneyimleyen modeller ise şöyle;

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. nesil veya daha yeni)

iOS 17.1.1 güncellemesi nasıl indirilir?

iPhone cihazınızdan "Ayarlar" menüsüne girin. Ardından "Genel" sekmesine giriş yapın. En üst tarafta yer alan "Yazılım Güncelleme" sekmesine tıklayın ve cihazınız denetleme işlemini gerçekleştirsin. Ardından iOS 17.1.1 sürümünü indirip, kurabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

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