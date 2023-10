iOS 17.0.3 Güncellemesi Yayınlandı, iOS 16.6.1 ve iOS 17 İmzaları Kapandı

Isınma ve yavaşlama sorunlarıyla gündeme gelen iOS 17, yeni sürümüyle birlikte kullanıcılara daha iyi bir deneyim yaşatacak. iOS 17.0.3 güncellemesini yayınlayan Apple, iOS 16.6.1, iOS 17 ve iOS 17.0.1 imzalarını kapattı.

iOS 17.0.3 sürümü ile birlikte iOS 16.6.1 imzaları kapandı

Eski iOS sürümlerinin imzalarını kapatan Apple, kullanıcıların cihazlarını eski sürüme döndürmelerini engelleyecek. Bununla birlikte, iOS 17.1 sürümünün gelecek ay kullanıcılara sunulacağı iddia ediliyor.

Teknoloji editörü Steve Moser, iOS 17.1 beta 2 güncellemesiyle birlilkte yeni bir özellik keşfettiğini açıkladı. Konu ile ilgili Tweet atan Moser, "Geliştirici sürümü kodları arasında 'PENCIL_LOW_BATTERY_ALERT_MESSAGE – Connect to USB-C to recharge soon' satırını fark ettim. Sanırım Apple Pencil 3. nesil modelinde Type-C girişi göreceğiz." ifaderine yer verdi.

iOS 17.1 beta 2 geliştirici sürümü yayınlandı! Apple Pencil sürprizi

Bilindiği üzere Apple Pencil 1. nesil Lightning ile şarj ediliyor, 2. nesilde ise kablosuz şarj özelliği mevcut. Şirketin yeni modelde Type-C şarj girişine yer vereceği tahmin ediliyor.

iOS 17.1 ile gelen bazı özellikler ise şu şekilde:

AirDrop güncelleme

Paylaşımda bulunduğunuz kişinin kapsama alanı dışına çıktığınızda AirDrop aktarımları artık hücresel bağlantı veya Wi-Fi üzerinden tamamlanabilecek.

Ayarların AirDrop bölümünde, hücresel ağ üzerinden aktarımlara izin vermek veya vermemek için geçiş yapabileceğiniz yeni bir menzil dışı geçişi bulunuyor.

Apple Watch ile NameDrop

watchOS 10.1 ve iOS 17.1 ile artık NameDrop özelliği aracılığıyla iletişim bilgileri alışverişinde bulunmak için bir Apple Watch ve bir iPhone kullanılabilir.

Zil Sesleri ve Metin Tonları

?iOS 17?'nin lansman sürümüne eklenen 20'den fazla yeni zil sesi ve metin tonu, iOS 17.1'in ilk beta sürümünde ortadan kayboldu. Ancak iOS 17.1 beta 2 sürümü ile yeniden karşımızda.