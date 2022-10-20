Intel Raptor Lake, oyun performansında AMD'yi geride bıraktı

Kısa süre içerisinden tanıtılacak 13. nesil Intel Raptor Lake işlemcilerinin AMD Ryzen 9 7950X ile olan karşılaştırması ortaya çıktı.

Intel'in 13. nesil Raptor Lake işlemcileri yakın zamanda kendisini gösterecek. Merakla beklenen yeni işlemciler hakkında şimdiye kadar birçok şey öğrendik. Son olarak ortaya çıkan detaylar ise Intel'in AMD ile olan savaşında büyük bir adım attığını ortaya koyuyor.

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Intel'in yeni işlemcileri için Hindistan'da yaptığı sunumlardan görüntüler internet ortamındaki yerini aldı. Sunumda paylaşılan detaylara göre Intel, yeni Core i9-13900K CPU'nun oyunlarda Ryzen 9 7950X'den daha hızlı olduğunu iddia ediyor.

Yapılan sunumda ortaya çıkan rakamlarda Intel'in Raptor Lake ve AMD'nin Zen 4 mimarileri karşılaştırılmış durumda. Ortaya çıkan görselde Intel, birden çok popüler oyunda yapılan karşılaştırmayı paylaşıyor. Buna göre 13. nesil Intel işlemci, 12 oyunun sadece biri dışında Ryzen 9 7950X'ten daha iyi sonuçlar gösteriyor.

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İçerik oluşturmaya geçildiğinde ise daha dengeli sonuçlarla karşılaşıyoruz. 6 farklı uygulama arasında Intel Raptor Lake'in AutoCAD konusunda avantajı olduğunu görüyoruz. Diğer yandan Intel'in yeni işlemcisinin Cinebench skorlarına yer vermemesi ise çoğu kişiyi şaşırtmış durumda.

Intel, yeni işlemcileri söz konusu olduğunda oyun performansı konusunda 'liderlik' vurgusu yaparken, içerik oluşturma konusunda ise 'performans artışı' üzerinde duruyor. Intel ayrıca belli başlı durumlarda yeni işlemcilerinin Alder Lake'e göre yüzde 41'e varan performans artışı sergilediğinin altını çiziyor.







Intel yeni Raptor Lake işlemcileri ile Alder Lake'e göre de önemli performans ve verimlilik rakamlarına ulaşıyor. Yeni işlemcilerin çok daha verimliği olduğuna dikkat çeken Intel, 12900K'nın kullandığı gücün sadece yüzde 25'i ile 13900K'nın aynı performansı gösterdiğini iddia ediyor.

Intel'in yeni 13. nesil işlemcileri her anlamda ileriye doğru önemli bir adım atmış gibi görünüyor. Peki siz Intel Raptor Lake işlemcileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.