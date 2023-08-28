Intel'den grafik sürücülerine güncelleme: Performans zirve yapacak!

Intel, sahip olduğu ürünlerin performansını artırmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda şirket, geçtiğimiz Ekim ayında DX12 destekleyen oyunlar için sürücülerini optimize etti. Ayrıca kısa süre önce DX9 ve DX11'in sürücü performansları üzerinde de iyileştirmeler yaptı. Son olarak şirket, 3. çeyrek güncellemesi ile bu performansı iki katına çıkarıyor. İşte ayrıntılar…

Intel'in Grafik Stratejisi: Geçmişten Geleceğe DX9, DX11 ve DX12

Intel'in son çeyrek güncellemesi, DX11 için performans iyileştirmeleri ve yeni oyun araçları sunuyor. Kullanıcılar için grafik ya da CPU sınırlamalarını belirlemeye yardımcı olacak araçlar da geliştirmiş. 30 yeni sürücü güncellemesi ve 70'ten fazla oyun için AI süper örnekleme özelliğiyle destek sunuluyor.

Intel ayrıca üçüncü çeyrek için, A750 Arc grafik sürücülerini kullanarak en son sürücülerindeki DX9 performansında en yeni Arc sürücülerine kıyasla bir güncelleme sağladı. Oyunlardaki performans artışı Guild Wars 2 için %10'dan Skyrim ve Counter-Strike gibi oyunlar için %77'ye kadar değişiyor: Global Offensive (CS: GO).

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Buna göre performans standardı olan CS: GO, Steam'deki günde yaklaşık bir milyon oyuncusuyla hala son derece popüler ve uygun bir oyun. Intel'in Arc A750 ve A770 GPU'larının bu yaz piyasaya sürülecek olan Counter-Strike 2'de nasıl performans göstereceğini görmek için sabırsızlanıyorum (Valve zamanına göre ne zaman yayınlanırsa).

Intel ayrıca, Intel Core CPU'ları Arc GPU'larla paket halinde satmak üzere fiyatlandırarak dikkatlice eşleştirmeye çalıştığı dengeli yapılardan da bahsetti. Bu yılın başlarında 420 dolardan başlayan CPU/GPU paketleri ve 799 dolardan başlayan tam sistemler piyasaya sürülmeye başlandı. Intel, programı yaygınlaştırmak için Maingear gibi önde gelen butik üreticilerle ortaklık kurdu.

Duyduğum ve gördüğüm kadarıyla, bu program büyük bir başarıya ulaştı. Intel, harcamalarından en iyi şekilde yararlanmak isteyen ana akım oyuncuları hedeflemek için son derece ilginç bir yol izledi. Şahsen, 11 yaşıma geri dönebilseydim ve ilk bilgisayarımı kuruyor olsaydım, muhtemelen bu dengeli paketlerden birini alarak bütçemi en iyi şekilde kullanırdım.

DX11 performans artışı

Aşağıdaki grafikte görüldüğü üzere, en popüler oyunlardan bazılarında yeni sürücü güncellemesi sayesinde DX11'de büyük performans artışlarına ulaşıldı. Özellikle Overwatch 2, %33'lük bir artışla en yüksek artışa ulaşırken, Grand Theft Auto (GTA) Online ve GTA V'ın her ikisinin performansında da %27'lik bir artış yakalandı.

Dota 2'de %20'lik kayda değer bir artış görülürken, Valorant ve Counter-Strike 2'deyse %18'lik artışlar görüldü. Bu oyunları günde kaç milyon oyuncunun eşzamanlı olarak oynadığı düşünüldüğünde, özellikle de geçtiğimiz Ekim ayında Arc serisini ilk kez piyasaya sürdüğünde Intel'in oyunculara vaat ettiği ücretsiz performans iyileştirmeleri tam da bu türden olduğu için, bu iyileştirmeler küçümsenecek bir şey değil.

Birçok oyunda performans artışını gösteren bir DX11 performans grafiği

DX11'deki bu performans artışlarından bazıları 13900K gibi daha hızlı Core i9 CPU'lara sahip Arc kullanıcıları için daha az fark edilir durumda. Aslına bakılırsa, pek çok insanın bir CPU için bir GPU'dan neredeyse 2 kat daha fazla harcama yapmasını beklemiyordum, ki bu senaryoda olacak olan buydu.

Kullanıcıların A750 ile birlikte biraz daha yavaş bir i5 13400F'ye sahip olması çok daha olası ve bu durumda, DX11'deki iyileştirmeler performansta gerçek bir fark yaratacak. Bununla birlikte Intel, çoğu incelemecinin muhtemelen Intel'in grafik sürücüsünün DX11 performansını ele alışından daha az etkilenen daha hızlı CPU'larla test edeceğine de değindi.

Bu önemli bir husus, çünkü Intel, GPU ve CPU iş yüklerinin birbiriyle daha iyi eşleşmesini sağlamak için grafik sürücülerini bu yüzden yeniden tasarladı ve böylece iş yüklerinin zamanlaması arasında daha iyi bir denge sağlayarak kare sürelerinin de iyileştirilmesini sağladı.

Intel PresentMon Beta

Intel ayrıca rakiplerinin birçoğunun araçlarının temelini oluşturan PresentMon performans yakalama ve izleme aracını güncellemek için de yatırım yaptı. Bazı oyunların neden beklentileri karşılayamadığını anlamak açısından yararlı olabilecek PC dengesi ölçümleri de sunan gerçek zamanlı grafiklerle yapılandırılabilir bir performans katmanı ekledi. Bu, şirket için fevkalade önemli, çünkü bu aracı kullanarak belirli oyunlarda performanslarını hangi bileşenin sınırladığını fark eden oyuncular, büyük olasılıkla Intel'in daha fazla CPU ve GPU satmasına yardımcı olacak.

Ayrıca, PresentMon çoklu satıcı desteğine sahip açık kaynaklı bir araçtır, yani Nvidia ve AMD grafik kartlarında da çalışır. Nvidia'nın FrameView uygulaması PresentMon'u temel alıyor. Nvidia, PresentMon'un sunmadığı özel ihtiyaçlarını karşılamak için yeni özellikler ekledi. Nvidia ve AMD'nin karar vermeleri durumunda başka hangi özellikleri uygulamaya koyacaklarını görmek ilginç olacak.

Intel'in Arc serisi henüz bir yaşında bile olmamakla birlikte, şirketin bu GPU ailesine yaptığı yatırımın oyuncular için sürdürülebilir sonuçlar verdiğini şimdiden görüyoruz. Intel bu performans iyileştirmeleriyle hem DX9 hem de DX11 oyunlarını ele aldığına göre, belirli bir oyunun hangi motorda çalıştığından bağımsız olarak, lansman sırasında üstün performans sağlamak için yeni oyunlara daha fazla odaklanabileceği harikulade bir konumda.Daha rafine bir şekilde tasarlanacak bu Game On sürücüleri, oyuncular için en başından itibaren daha iyi bir deneyim sunacak. Bunu görmek için sabırsızlanıyorum.

Bence Alchemist (Arc) programının başlatılmasından bu yana geçen bir yıl içerisinde Intel, grafik sürücüleri açısından kritik aşamayı geçti. Özellikle de bu süre zarfında Intel'in içinde bulunduğu zorlu iklimi düşündüğümüzde, bu hiç de azımsanacak bir iş değil. Bu aynı zamanda Intel için son derece doğru bir zamanlama, çünkü AMD ile birlikte Nvidia üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini düşünüyorum ki bu da oyuncular ve endüstrinin sağlığı için harikulade bir haber. Şimdi tek ihtiyacımız olan, talebi artırmak için daha fazla iyi oyun.