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Instagram ve WhatsApp çöktü! Kullanıcılar sisteme erişemiyor

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Sosyal medya platformları Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunu yaşıyor. Meta'ya ait olan bu platformlarda yaşanan kesintiler, kullanıcıları olumsuz etkilerken konuyla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kesintinin nedeni henüz bilinmiyor.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve sosyal medya platformu Instagram'ın çöktüğüne dair şikayetler gelmeye başladı. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan 2 uygulamaya erişim sorunları yaşıyor. Android ve iOS kullanıcıları akıllı telefonlarında hatayla karşılaşıyor.

SİSTEM ARIZASI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Karşılaşılan bu sorunun sadece Türkiye genelinde mi etkili olduğu yoksa dünyadaki diğer kullanıcıların da etkilenip etkilenmediği henüz netlik kazanmadı. Arızanın sistemden kaynaklanan bir sorun olduğu tahmin ediliyor.

META'DAN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Meta'dan, WhatsApp ve Instagram'a erişim sağlanamamasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Problemin ne kadar süreceği ve ne zaman düzeleceği hakkında kesin bilgi bulunmuyor.

SORUNU DÜZELTMEK İÇİN BİR YÖNTEM BULUNUYOR

Uygulamanın önbelleğini ve verilerini tamamen silmek problemi ortadan kaldırabiliyor. Bunu denemek için;

Telefonunuzdan Ayarları açın.

Yüklü tüm uygulamaların yer aldığı bölüme ulaşın.

Listeden Instagram'ı bulun.

Ardından Önbelleği Temizle ve Verileri temizle düğmelerine basın.

Sorunun düzelmemesi halinde herhangi başka bir yöntem bulunmuyor.

Haberler.com / Eymen Dursun - Teknoloji

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Yorumlar (1)

mardinli yiğit:

zaten bu uyulamalar milletin evinde huzur bırakmadı, komple kapatsınlar biz de kurtulalım artık..

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