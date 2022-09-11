Meta şirketine ait fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, yakında kullanıcılara diğer kullanıcıların gönderilerini Repost (yeniden paylaşma) olanağı verecek güncelleme üzerinde çalışıyor.

Repost (yeniden paylaşma) özelliği daha öncesinde Twitter ve Facebook platformunda bulunuyordu. Bu özelliğin Twitter'da mevcut olan adı retweet'dır.

Şirket'in repost özelliğini henüz herkese açık olarak yayınlamamasına rağmen, yakında belirli kullanıcılarla test etmeye başlamayı planlıyor.

Bir Meta sözcüsü, "Hikayelerde nasıl yeniden paylaşabileceğinize benzer şekilde, Instagram'daki gönderileri yeniden paylaşma yeteneğini araştırıyoruz, böylece insanlar eski gönderilerini tekrardan paylaşabilir" denildi.

Meta sözcüsü devamında, "Bunu yakında az sayıda insanla test etmeyi planlıyoruz" dedi.

Instagram, Repost Özelliğini Yakından Tüm Kullanıcılara Sunacak!

Yeni özellik ilk olarak, Yeniden Gönderiler sekmesini gösteren bir ekran görüntüsü yayınlayan sosyal medya danışmanı Matt Navarra tarafından fark edildi. Sekme, büyük olasılıkla, kullanıcıların hesaplarında yeniden paylaştığı tüm gönderilere ev sahipliği yapacaktır.

Ekran görüntüsüne göre, Yeniden Gönder sekmesi, gönderiler, makaralar ve etiketli fotoğraflar sekmelerinin yanında kullanıcıların profillerinde görünecektir.

Gönderileri yeniden yayınlamak isteyen Instagram kullanıcıları, şu anda bunu yapmanın doğrudan bir yolu olmadığı için ara sıra üçüncü taraf uygulamaları kullanıyor.

Geçen ay platform, platformda varsayılan olarak yeni genç kullanıcılar için hassas içeriği sınırlayacağını duyurdu.

Instagram, Hassas İçerik Kontrolü'nün gençler için yalnızca "Standart ve Daha Az" olmak üzere iki seçeneği olacağı bildirildi.