Instagram, kullanıcıları isyan ettiren tasarımdan vazgeçti

Geçtiğimiz hafta TikTok benzeri içerikleri tam sayfa olarak göstermeye başlayan Instagram, kullanıcılarının büyüt tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Twitter'dan Instagram'ı eleştiren ve hatta imza kampanyası başlatan kullanıcılar, nihayet Instagram'ın dikkatini çekti. Instagram, TikTok tarzı tasarımdan vazgeçtiğini açıkladı

Instagram, TikTok tarzı tasarımı geri aldı

Popüler sosyal medya platformlarının birbirinden özellik kopyasına artık alıştık. Ancak Instagram'ın son hamlesi, tüm tasarımın TikTok benzeri olmasına yol açtı. Uygulama arayüzü, videoların ve fotoğrafların tam sayfa olarak gösterilecek şekilde değiştirildi. Ayrıca kullanıcılar ana sayfada takip etmedikleri kişileri de görüyordu.

Bu değişikliğe itiraz eden ve TikTok tarzı bir uygulama arayüzü istemediklerini söyleyen kullanıcı sayısı ise çığ gibi büyüdü. Instagram Şefi Adam Mosseri ise tam ekran gönderilerin ve takip edilmeyen kişilerin ana sayfada görünmesinin geri çekildiğini doğruladı.

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Instagram'ın tasarım değişikliğini "risk almak" olarak değerlendiren Adam Mosseri, yeni bir fikir veya yineleme yakaladıklarında bununla geri döneceklerini dile getirdi. Ayrıca daha önce Kylie Jenner ve Kim Kardashian gibi isimler Instagram'ın TikTok benzemesinden şikayet etmişti.

Mosseri açıklamasında, "Risk aldığımız için mutluyum. Arada bir başarısız olmazsak, yeterince büyük veya yeterince cesur düşünmüyoruz. Ama kesinlikle büyük bir adım geri atmamız ve yeniden bir araya gelmemiz gerekiyor" dedi.

Verdiği röportajda Instagram Şefi, kullanıcıların ana sayfada takip etmedikleri bir hesap gördüklerinde "sevinmeleri" gerektiğini söyledi. Ancak bu özelliğin şimdilik askıya alındığını hatırlatalım.

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