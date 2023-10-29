Instagram'ın CEO'su Threads için üçüncü taraf API geliştiriyor

Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri, Threads için üçüncü taraf bir API geliştirmek üzere aktif olarak çalıştıklarını açıkladı. Bu hamle, yayıncılara içerik oluşturuculardan daha fazla fayda sağlayabileceği endişelerine yanıt olarak geldi.

Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri, ekibinin Threads için üçüncü taraf bir API geliştirmek üzere aktif olarak çalıştığını açıkladı. Bu hamle, böyle bir API'nin yayıncılara içerik oluşturuculardan daha fazla fayda sağlayabileceği endişelerine yanıt olarak geldi.

Threads 'in Twitter'a (ya da X'e) eşdeğer olmamasının nedeni olarak bir geliştirici API'sinin bulunmaması gösteriliyor

Öncelikle API nedir dilerseniz onu bir açıklayalım: API, bir yazılımın başka bir yazılımda tanımlanan işlevlerini kullanabilmesi için oluşturulmuş bir sistemdir. Türkçede "Uygulama Programlama Arayüzü" olarak tanımlanan bu sistem; web uygulaması, işletim sistemi, veritabanı, donanımlar ve yazılım kütüphaneleri için kullanılabilir.

Mosseri: "Üzerinde çalışıyoruz. Derdim, içerik üreticilerinin içeriklerinden ziyade platformda yayıncı içeriklerinin artması. Ancak halletmemiz gereken bir şey gibi görünüyor."

API yeterince kapsamlıysa, üçüncü taraf uygulamalar ve web deneyimleri aracılığıyla Threads ile etkileşim kurmak için yeni yollar açma potansiyeline sahip. Ayrıca, şu anda Threads'te bulunmayan listeler veya belirli konuları takip etme gibi özellikleri de sunabilir.

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Özellikle, X (eski adıyla Twitter) ve Reddit gibi büyük sosyal platformlar, üçüncü taraf geliştiriciler için zorluklar yaratan API politikası değişiklikleri uygulayarak uygulamaların kapanmasına veya platformlarla bağlantının kesilmesine yol açtı.

(Mesela herkesin bilebileceği bir örnek olarak Twitter ile entegre çalışan ekran görüntüsü uygulaması Picao.me bu API kısıtlamasından etkilendi ve artık ücretsiz kullanamıyorsunuz.)

Threads, aylık yaklaşık 100 milyon aktif kullanıcısıyla Mastodon, Bluesky ve diğer X türevi platformlar gibi yeni alternatiflere kıyasla geliştiriciler için umut verici bir fırsat sunuyor.

Threads'in açık sosyal medya protokolü ActivityPub ile entegrasyonu açık bir soru olarak kalmaya devam ediyor. Mosseri, Threads'i bu protokolle ilişkilendirme taahhüdünü dile getirmiş ve fediverse adı verilen platformda profil doğrulamasını etkinleştirerek bu yönde küçük bir adım attı.

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Tam ActivityPub desteği hayata geçirilirse, Threads gönderileri Mastodon, Reddit alternatifi Lemmy ve bu protokolle çalışan diğer platformların içerikleriyle birlikte görünebilir.

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