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Instagram'dan canlı yayın için 16 yaş sınırı

Instagram'dan canlı yayın için 16 yaş sınırı
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Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da 16 yaş altı kullanıcılar artık ebeveyn izni olmadan canlı yayın özelliğini kullanamayacak. Ayrıca özel mesajlarda otomatik bulanıklaştırmayı kapatamayacaklar. Meta'nın kararını değerlendiren Bakan Uraloğlu "Uzun süredir titizlikle çalıştığımız yaş kısıtlaması taslağımızla paralel bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Amerikan teknoloji şirketi Meta, Instagram platformundaki "Teen Accounts'a (Genç Hesapları)" ilişkin yenilikleri açıkladı. Açıklamada, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan "canlı yayın" özelliğini kullanamayacağı ve özel mesajlarda "otomatik bulanıklaştırma" özelliğini kapatamayacağı bildirildi. Ayrıca, "Teen Accounts" özelliğinin Facebook ve Messenger'a da genişletileceği kaydedildi.

"GENÇ HESAPLARI" UYGULAMASI TANITILMIŞTI

Yeniliklerin birkaç ay içinde ilk olarak ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da deneneceği bilgisi de paylaşıldı. Meta çatısı altındaki sosyal medya platformu Instagram, Eylül 2024'te, çocuk ve gençlerin platformu kullanımını kısıtlayan ve güvenlik tedbirleri içeren "Teen Accounts (Genç Hesapları)" uygulamasını tanıtmıştı.

Instagram'dan canlı yayın için 16 yaş sınırıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.

URALOĞLU: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından Meta'nın Instagram için yeni kararını değerlendirdi. Uraloğlu, "Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız sosyal medya yaş kısıtlaması taslağımızla paralel olarak, Meta'nın Instagram platformunda 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın yapamamasına yönelik aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

"ÖNEMLİ ADIMLARDIR"

Bu kararın Bakanlık olarak yürütülen kapsamlı çalışmaların uluslararası platformlarca dikkate alındığını ve politikaların küresel ölçekte karşılık bulduğunu göstermesi açısından son derece kıymetli olduğuna vurgu yapan Uraloğlu, "Ebeveyn onayı olmadan canlı yayın yapılamaması ve şüpheli müstehcenlik içeren görsellerin otomatik olarak bulanıklaştırılması, çevrimiçi riskleri en aza indirmeyi hedefleyen çok önemli adımlardır." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Teknoloji
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Kurt:

İran gibi bir tek devlet siteleri kalsın gerisini yasaklayin içiniz rahatlasın

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