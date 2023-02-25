Instagram'da en çok takipçiye sahip kadın kullanıcı değişti: İşte o isim!

Sosyal medya platformu Instagram üzerinde en çok takipçili kadın hesap değişti! Zirvede artık Selena Gomez var.

Sosyal medya devi Instagram, 2010 yılında resmi olarak yayınlandı. Platform, o zamandan beri her sene kullanıcı kazanarak dünya çapında ilgi gördü. Instagram'da genel kitle ve içerik üreticiler dışında ek olarak ünlüler de yer alıyor. Tabii ki bu tarz kullanıcılar, normalin üzerinde yüksek takipçi sayılarına sahip. Öyle ki dünden beri Instagram üzerinde en çok takipçili kadın kullanıcı değişti. Peki, zirvede kim var?

Instagram üzerinde en çok takipçili kadın kullanıcı Selena Gomez oldu!

Instagram'da uzun süredir en çok takipçiye sahip isim içerik üreticisi ve iş insanı Kylie Jenner'dı. Fakat şarkıcı, oyuncu ve iş insanı Selena Gomez; son günlerde yaptığı aktif paylaşımlar sayesinde Jenner'ı geçti. Böylece Instagram üzerinde en çok takipçili kadın kullanıcı, Selena Gomez oldu.

Öte yandan karşılaştırmak gerekirse Selena Gomez, önceden de Instagram'da en çok takipçi sayısına sahip isimdi. Hatta geçmiş zamanda birçok kez bazı gönderileri platformda en çok beğeni alan fotoğraf oldu.

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Fakat geçirdiği rahatsızlık nedeniyle aktif kullanamadı ve sosyal medyadan nedeniyle geri planda kaldı. Öte yandan belirtmek gerekiyor ki Kylie Jenner'ın paylaştığı post sayısı, Selena Gomez'in paylaştığının üç katı kadar. Yani rakibine göre hala aktif kullanıyor sayılmaz.

İki yüksek profilli hesap arasında ise iki milyon takipçi var. Selena Gomez, 382 milyon; Kylie Jenner ise 380 milyon takipçiye sahip. En çok takipçiye sahip kullanıcı unvanı çok da dikkat çekmese de iş birlikleri ve markalar tarafında oldukça önemli. Çünkü, yüksek profilli hesaplar, genel olarak etkileşim kurdukları kullanıcılara göre iş birliği fiyatı belirliyor.

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