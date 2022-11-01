Instagram beğeni sayısı gizleme nasıl yapılır?

Instagram beğeni gizleme nedir ve nasıl yapılır? Instagram gönderi beğeni sayısını birkaç adımda kapatabilirsiniz.

Popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcı gizliliğine yönelik yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Gönderinizin kaç beğeni aldığı sizin için önemliyse Instagram'ın yakın zamanda aldığı bir özellik sizi memnun edecektir. Instagram akışı ve gönderi beğeni sayısı gizleme nasıl yapılır?

Instagram beğeni sayısını gizleme (Android/iOS)

Instagram'ın sahibi Meta tarafından 2019'da test edilmeye başlanan beğeni sayısını kapatma özelliği, ilk olarak 2020'de erişime açıldı. Kısa süre önce tüm kullanıcılara paylaşılan yenilik sayesinde Instagram akışı ve gönderi için beğeni sayısını kapatmak mümkün.

Instagram'daki beğeni sayısını gizlemenin iki yolu bulunuyor. Bunlarda ilki hesabınızdaki tüm akışın beğenilerini kapatmak, diğeri ise kendi hesabınızın beğenilerini gizlemek. Hesabınızdaki beğeni sayısını gizleyerek, bir gönderinin ne kadar kişi tarafından beğenildiğini kapatabilirsiniz.

https://shiftdelete.net/instagram-destek-hatti-nedir-ve-nasil-ulasilir

Instagram akışındaki beğeni sayısını gizleme

Android ve iOS için Instagram'da tüm gönderilerin beğeni sayısını gizlemek için şu adımları takip etmeniz gerekiyor:

Adım 1: Profil sayfanızın sağ üst köşesindeki menü çubuğuna dokunun ve Ayarlar'ı seçin.

Adım 2: Gizlilik'e gidin.

Adım 3: Gizlilik başlığının altında yer alan Gönderiler'e tıklayın.

Adım 4: Beğenme ve Görüntüleme Sayılarını Gizle özelliğini devre dışı bırakın.

Yukarıda yer alan dört basit adımda Instagram'daki tüm gönderilerin beğeni sayısını gizleyebilirsiniz. Bu, takip ettiğiniz veya Keşfet'te önünüze çıkan gönderilerin beğeni sayısının gizlenmesine izin verecektir.

Instagram gönderileriniz beğeni sayısını gizleme

Ayrıca kendi gönderilerinizdeki beğeni sayısını da gizleyebilirsiniz. Bu, Instagram'a yüklediğiniz gönderilerin kaç kişi tarafından beğenildiğinin açıkça gösterilmeyeceği anlamına geliyor. Gönderilerinizn beğeni sayısını kapatmayı gönderiyi yüklerken gerçekleştirmelisiniz.

Adım 1: Bir gönderi yayınlamadan önce Gelişmiş Ayarlar'a gidin.

Adım 2: Bu Gönderideki Beğeni ve Görüntüleme Sayılarını Gizle seçeneğini açın veya kapatın.

Daha önce yayınlamış olduğunuz gönderilerin beğenilerini gizlemek için gönderiye gitmeli ve sağ üst köşedeki üç noktaya tıklamalısınız. Burada "Beğeni Sayısını Gizle" seçeneğini devre dışı bırakabilir veya yeniden açabilirsiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!