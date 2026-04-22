İnegöl'de robot yarışması düzenlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Robot Yarışması'nda gerçekleştirildi.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile özel bir firmanın işbirliğiyle gerçekleşen İnegöl Robot Yarışması başladı.

Program kapsamında 70 takım ile 154 öğrenci kendi yaptıkları robotlarla yarışmaya katıldı.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, yarışmanın açılışında yaptığı konuşmada, TEKNOFEST ile başlayan Türkiye'deki teknolojinin eğitime adapte edilmesinin gençlere ve çocuklara gelecek adına hayal kurduran gelişmelerin meyvelerini vermeye başladığını kaydetti.

Türkiye'nin özellikle savunma sanayisinde yetiştirdiği teknik becerileriyle ülke ekonomisine de katma değer sağlamaya başladığını belirten Arslan, şunları belirtti:

"Bugün burada bu gençler sadece mekanik parçaları bir araya getirmiyorlar, hayallerini, takım ruhunu, otonom çalışmayı öğreniyorlar ve inşallah onlar bu imkanlarla birlikte gelecekte ülkemizi bizlerden aldıkları yerden çok daha yukarılara taşıyacaklar. Ben bu çalışmada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı, Milli Eğitim Müdürümüzden tüm öğretmenlerimize kadar hepsini tebrik ediyorum."

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ise geçen yıl başlattıkları İnegöl Robot Yarışması ile ilçenin güçlü mesleki eğitim altyapısını daha görünür kılmayı ve eğitim ile sektör arasında güçlü bir köprü kurmayı amaçladıklarını vurguladı.