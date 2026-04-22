İnegöl'de robot yarışması düzenlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen İnegöl Robot Yarışması'na 70 takım ve 154 öğrenci katıldı. Yarışmada, öğrenciler kendi yaptıkları robotlarla yarışırken, bölgede mesleki eğitim ile teknoloji arasındaki bağı güçlendirmek hedefleniyor.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile özel bir firmanın işbirliğiyle gerçekleşen İnegöl Robot Yarışması başladı.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, yarışmanın açılışında yaptığı konuşmada, TEKNOFEST ile başlayan Türkiye'deki teknolojinin eğitime adapte edilmesinin gençlere ve çocuklara gelecek adına hayal kurduran gelişmelerin meyvelerini vermeye başladığını kaydetti.

Türkiye'nin özellikle savunma sanayisinde yetiştirdiği teknik becerileriyle ülke ekonomisine de katma değer sağlamaya başladığını belirten Arslan, şunları belirtti:

"Bugün burada bu gençler sadece mekanik parçaları bir araya getirmiyorlar, hayallerini, takım ruhunu, otonom çalışmayı öğreniyorlar ve inşallah onlar bu imkanlarla birlikte gelecekte ülkemizi bizlerden aldıkları yerden çok daha yukarılara taşıyacaklar. Ben bu çalışmada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı, Milli Eğitim Müdürümüzden tüm öğretmenlerimize kadar hepsini tebrik ediyorum."

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ise geçen yıl başlattıkları İnegöl Robot Yarışması ile ilçenin güçlü mesleki eğitim altyapısını daha görünür kılmayı ve eğitim ile sektör arasında güçlü bir köprü kurmayı amaçladıklarını vurguladı.

Kaynak: AA / Kadir İnci
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...

İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu? Bir maddeye muhalefetten destek yok

AK Parti 3 maddelik metni muhalefete sundu, birine itiraz geldi
Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?

Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?
Polisin ayaklarına kapansa da cezadan kurtulamadı

Otoparkta yakalandı, polisin ayaklarına kapansa da cezadan kurtulamadı
Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor

Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Fenerbahçe'yi eleyen İlhan Palut, gözünü şimdi de sarı-lacivertlilerle ligde oynayacağı maça dikti

Kanarya'yı eledi! Maç biter bitmez gözünü yine Fenerbahçe'ye dikti
İran, Mossad'la iş birliği yapan kritik ismi idam etti

Komşu kalemini kırdı! Casusluk yapan kritik isim idam edildi
Polisin ayaklarına kapansa da cezadan kurtulamadı

Otoparkta yakalandı, polisin ayaklarına kapansa da cezadan kurtulamadı
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi

Araç alımında tarihi eşik! ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi
Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı

Raylar tamamlandı, geri sayım başladı! İki il birbirine bağlanıyor