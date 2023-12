IMDb'ye göre 2023'ün en iyi dizileri ve filmleri açıklandı

IMDb tarafından belirlenen 2023 yılının en iyi dizileri ve filmleri açıklandı. En iyi dizi The Last of Us, en iyi film ise Oppenheimer oldu.

Internet Movie Database ya da kısa adıyla IMDb, sinema dünyası ile ilgili en popüler platformlardan birisi. Yeni bir diziye veya filme başlamak isteyen bir sinemasever, burayı öneri alma amacıyla kullanabiliyor. Üstelik bu platformda kullanıcılar, izledikleri yapımlara puan vererek eleştiride de bulanabiliyorlar. Son olarak IMDb, her sene olduğu gibi 2023 yılı için de en iyi yapımları açıkladı. İşte IMDb'ye göre en iyi diziler ve filmler…

IMDb'ye göre en iyi dizi ve filmler

IMDb tarafından paylaşılan en iyi filmler listesine baktığımızda Oppenheimer'ın zirvede olduğunu görüyoruz. Hemen ardından onu bu sene en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan Barbie takip etti. Üçüncü sırada ise Guardians of the Galaxy Vol. 3, sonrasında The Little Mermaid olduğu görülüyor. Peki IMDb tarafından paylaşılan en iyi diziler hangileri?

IMDb'ye göre yılın en iyi dizisi The Last of Us. Aynı ada sahip oyundan uyarlanarak karşımıza çıkan bu yapım, HBO tarafından yayınlandı. Üstelik Türkiye'de de izlenebiliyor. İkinci sırada ise Star Wars: Ahsoka, hemen ardından Succession olduğunu görüyoruz.

IMDb tarafından belirlenen 2023 yılının en iyi dizileri şu şekilde sıralandı;

The Last of Us

Star Wars: Ahsoka

Succession

Black Mirror

Star Wars: The Mandalorian

One Piece

The Fall of the House of Usher

Ted Lasso

The Bear

Gen V

IMDb tarafından belirlenen 2023 yılının en iyi filmleri şu şekilde sıralandı;

Oppenheimer

Barbie

Guardians of the Galaxy Vol. 3

The Little Mermaid

John Wick: Chapter 4

The Super Mario Bros. Movie

Five Nights at Freddy's

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Killers of the Flower Moon

The Flash

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Size göre yılın en iyi dizisi ve filmi hangisi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.