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İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı uzaya hangi özel eşyaları götürdü? Yanıtı bir kez daha gururlandırdı

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk günlerini anlattı. Yanında hangi özel eşyalarının bulunduğu sorusuna yanıt veren Gezeravcı, "Türk yörük kültürüne ait bazı semboller getirdim. Bir takım aile fotoğraflarım ve ilk filomun uçuş pedleri. Ve benim buraya gelmemi sağlayan bayrağım." dedi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı UUİ'deki ilk günlerini katıldığı canlı bağlantıda anlattı. Gezeravcı uzaya yanında Türk yörük kültürüne ait bazı sembolleri, aile fotoğraflarını ve Türk bayrağını götürdüğünü söyledi.

CANLI BAĞLANTI İLE UZAYDAKİ İLK GÜNLERİNİ ANLATTI

Axiom Space, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "ilk insanlı uzay misyonu" kapsamında çalışmalarına başlayan Alper Gezeravcı ile canlı bağlantı gerçekleştirdi. Houston Texas'ta bulunan Axiom Geliştirme tesisinden yörünge laboratuvarındaki astronotlara canlı bağlantıyla konuşan Sonia Gavankar McKay, Ax-3 Komutanı Michael Lopez Alegria ve Uzay Mekiği Sefer Uzmanı Alper Gezeravcı ile konuştu.

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı uzaya hangi özel eşyaları götürdü? Yanıtı bir kez daha gururlandırdı

"UÇMAK HARİKA BİR DUYGU"

McKay'in, "Alper kanatlarınız olmadan uçuyorsunuz bu nasıl duygu? sorusunu yönelttiği Gezeravcı, şöyle konuştu:

"İnanılmaz. Kanatlara ihtiyaç duymadan ve herhangi bir sınırlama olmaksızın, bütün boyutlardaki tüm alanı kullanabilmek ve dördüncü boyutun da farkında olmak inanılmaz. Normalde bilirsiniz boyutta uçuyorduk şimdi oryantasyon platformumuz olarak zemini alıyorduk, etrafımızdaki tüm yerleri ve zemini platform olarak kullanıyorduk. Bu yüzden Dragon'dan başlayarak komutanımızın Dragon'un içindeki şeyleri almamız için bizi serbest bıraktığı ilk andan itibaren inanılmaz bir duyguydu. İlk saniyeden itibaren inanılmaz bir duyguydu." diyerek cevap verdi.

DÜNYA'YI GÖRDÜĞÜ İLK YER NERESİ OLDU?

"Dünyayı ilk gördüğünüz yer neresiydi?" sorusuna Gezeravcı, şu yanıtı verdi: "Şans eseri Endonezya'ydı. Okyanusta bazı adalar vardı. Çok güzellerdi bilirsiniz bu güzel okyanusun ortasında parlıyorlardı. Etrafa dağılmış bulutların güzel beyazlığı ile birlikte harika bir renk uyumu. İnanılmaz bir duygu. Hem onu ilk gördüğünüz an, hem de dünyanın eğimi."

"TÜRK YÖRÜK KÜLTÜRÜNE AİT SEMBOLLER VE BAYRAĞIMLA GELDİM"

Gezeravcı, gemiye hangi özel eşyalarını götürdüğü sorusuna ise "Türk yörük kültürüne ait bazı semboller getirdim. Bir takım aile fotoğraflarım ve ilk filomun uçuş pedleri. Bunlar benim getirdiğim eşyalar. Ve benim buraya gelmemi sağlayan bayrağım." diyerek cevapladı.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
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Alper Gezeravcı NASA Teknoloji Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

KAPTAN:

NEREDEN GELDİĞİNİ UNUTMA Kİ, NEREYE GİDECEĞİNİ UNUTMAYASIN. HER DAİM VAR OLUN ASLINI İNKAR ETMEYEN ŞEREFLİ TÜRK YİĞİTLER.

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